Piero Marrese candidato presidente ”campo largo” in Basilicata

La notiza era circolata e si attendeva la conferma, che è venuta da Roma, dove c’è stata nel pomeriggio di domenica 17 marzo, un incontro- informa un lancio dell’Ansa, che cita un comunicato congiunto di Pd, M5S, Sinistra Italiana, Verdi Europea, Psi +Europa- un incontro tra le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologiste della Basilicata si sono riunite e hanno indicato all’unanimità in Piero Marrese, attuale presidente della Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata, il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni regionale del prossimo 21 aprile”. “la proposta – precisa la nota- che resta aperta ad altre forze civiche dello stesso campo che vorranno aderire, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini della Basilicata un’alternativa di governo migliore rispetto a quella fallimentare degli ultimi cinque anni dell’amministrazione Bardi”. Porta aperta ad Azione, con l’ex presidente Marcello Pittella, che finora non è stata coinvolta e a Basilicata Casa Comune di Angelo Chiorazzo. Patto programmatico? Vedremo. Altri incontri? Altrimenti ognuno per conto suo.