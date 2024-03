Autismo? Parliamone. A Matera, il 18 e 19 aprile, un Sasso…nello stagno

E per quelle date, dopo quella del 2 aprile, per la Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo Matera si tingerà d’azzurro…su iniziativa del Centro servizi per l’ Autismo di Nico di Matino (Lecce) e dell’Associazione ‘Aura Blu” di Matera e con l’apporto della Nuzzaci strade, sensibile a iniziative di solidarietà che possono contribuire ad affrontare problemi che lasciano spesso sole le famiglie. A parlarcene l’imprenditore Claudio Nuzzaci, salentino da Soleto (Lecce) ma a Matera da un vita, come si suol dire, e pronto a mettere mano a coscienza e alla tasca a sostegno di attività solidali. ”Non si può restare in silenzio – dice Claudio Nuzzaci- su problemi come quelli dello spettro autistico. Parlarne, con esperti, che si occupano quotidianamente con passione, che possono mettere a disposizione esperienze e buone pratiche può contribuire anche da noi e,in concreto, ad aiutare le famiglie , i loro figli, ad affrontare questo tipo di disturbo’. E il programma della due giorni, che riportiamo di seguito, è davvero intenso. Prevista anche la ‘marcia azzurra’. L’auspicio è che altri imprenditori possano sostenere iniziative come questa.Del resto c’è un bilancio sociale che sostiene questo tipo di opportunità.

Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo

MATERA 18 – 19 APRILE

Il 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Anche quest’anno il Centro Servizi per l’Autismo AMICI DI NICO , riconoscendo l’alto valore dell’Inclusione per tutti i bambini e i ragazzi considerati nella loro unicità, unito all’’importanza di una corretta consapevolezza sulle buone prassi da adottare per i Disturbi dello Spettro Autistico , intende accogliere l’invito, da parte della cittadinanza lucana, di promuovere una giornata di sensibilizzazione e di condivisione sul tema dell’autismo, allo scopo di testimoniare solidarietà e supporto a quanti sul territorio sono impegnati o vorranno impegnarsi nella Presa in Carico di questo Disturbo.

Pertanto, Giovedì 18 e Venerdì 19 Aprile 2024 sarà organizzata la prima Edizione “fuori porta” nella bellissima e suggestiva città dei Sassi in collaborazione con L’Associazione AuraBlu, le associazioni locali, le famiglie, gli Istituti Scolastici e degli Enti locali.



AUTISMO A MATERA : UN SASSO … NELLO STAGNO

Sarà un’occasione importante per stimolare le Istituzioni Regionali e locali a sostenere e concretizzare provvedimenti utili al benessere dei bambini e dei ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e delle loro famiglie, ma soprattutto per stimolare ed educare gli alunni e tutta la Comunità ad accogliere ed includere i compagni e tutte le persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

Il nostro puntuale appuntamento per la GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO dovrà necessariamente unire le speranze e le predisposizioni verso un DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’INCLUSIONE che non si potrà mai mettere in discussione.



Il programma prevede:

​Giovedi 18 Aprile alle ore 16:00

Tavola Rotonda per discutere insieme all’Equipe di Amici di Nico, i rappresentanti degli Istituti Scolastici, delle Istituzioni, delle Associazioni e delle famiglie locali il tema:



“DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO:

GLOBALITA’ E CONTINUITA’ PER UN PROGETTO DI VITA”

Introducono e coordinano i lavori:

Moderatore

Dott. Vito Cilla -Pediatra

Sig.ra Licia Curci – Presidente Associazione AURA BLU MATERA

Dott.ssa Maria Antonietta Bove – Presidente e Rappresentante Legale CENTRO SERVIZI PERL’AUTISMO “AMICI DI NICO”

Saluti Autorità e presenti

Relatori:

L’importanza dello screening per la presa in carico precoce

Dott.ssa Chiara Pedaci

Specialista in Neuropsichiatria Infantile

Responsabile Medico Specialista Centro servizi per l’Autismo “Amici di Nico” età evolutiva

Esperienza Stella Maris, Chiaromonte

Dott. Carlo Calzone

Neuropsichiatra Infantile

Approccio alla diagnosi e vissuto della famiglia. (Precocità degli interventi)

Dott.ssa Giovanna Di Carlo

Psicologa – Psicoterapeuta Analista del Comportamento Bcba

Responsabile Centro “Officine Autismo” Mesagne Amici di Nico

Presa in carico integrata

Dott.ssa Agnese Pisanello

Psicologa Analista del Comportamento

Responsabile Moduli Ambulatoriali Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico” età pre-scolare Matino

L’ ambulatorio per l’Autismo Adulti, Chiaromonte

Dott.sa Laura Isgrò

Psichiatra Psicoterapeuta

Responsabile UOSD Salute Mentale Asl Potenza

Un modello integrato:

Interventi Comportamentali e monitoraggio farmacologico in ASD grave, nell’adolescenza e nell’età adulta

Dott.ssa Maria Antonietta Vergine

Psichiatra Psicoterapeuta

Responsabile Medico Specialista Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico” età adolescenziale e adulta

Il costrutto di vita. Esperienze cliniche in età adolescenziale e adulta. Esempi clinici

Dott.ssa Simona Vergine

Pedagogista Analista del Comportamento BCBA

Responsabile Moduli Ambulatoriali e Diurni in età scolare Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico”

Dott. Luca Franco

Pedagogista Analista del Comportamento

Responsabile Comunità Residenziale Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico”

Testimonianze famiglie del territorio lucano. Dibattito e saluti finali.



​Giovedi 19 Aprile alle ore 10:00

Nei giorni precedenti alla manifestazione i bambini e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado o delle associazioni locali, insieme alle loro famiglie, produrranno degli elaborati con uno slogan sull’inclusione e sull’Autismo per portarlo durante la marcia e in Piazzetta Vittorio Pascoli.

Tutti gli elaborati saranno comunque esposti per tutta la durata della manifestazione e i più rappresentativi saranno donati agli Istituti Scolastici e/o agli Enti locali partecipanti all’evento.

Ricordiamo gentilmente di compilare il modulo di adesione all’evento qui di seguito.

Alla manifestazione parteciperà una rappresentanza di bimbi e ragazzi del Centro Servizi per l’Autismo Amici di Nico insieme ai loro genitori e i loro terapisti, accompagnati anche dai loro compagni di classe e dalle loro insegnanti.

Animatore della marcia sarà come sempre IL MAGO BLU, mascotte della Giornata Mondiale dell’Autismo che ci ha accompagnati in tutte gli eventi in Provincia di Lecce e Brindisi

Il percorso della marcia prevede:

ore 10:00: ritrovo dei pullman in Piazza Matteotti

dalle ore 10:30 alle ore 11:00: marcia verso via Don Minzoni, via Lucana, via Scotellaro, via Ridola, fino a Piazzetta Pascoli

ore 11:00 alle ore 11:30: interventi e testimonianze delle famiglie e associazioni presenti

ore 11:30 alle ore 12:00: Show finale

E’ gradito indossare una t-shirt di colore blu simbolo originale dell’Autismo abbinata a un accessorio o una stampa dei colori dell’arcobaleno (foulard cannellino, bandana, bandierine, viso truccato, ecc