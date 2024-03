Considerato che…la Ctem ha già una sede quel terreno torni com’era

Richiesta e sollecitazione legittima, quella sollecitata dai consiglieri Michele Paterino , Mariacristina Visaggi, Francesco Di Lecce (Campo Democratico) e da Pasquale Doria (Matera Civica) che chiede all’Amministrazione comunale di Matera di ripristinare la destinazione d’uso del terreno di via dei Normanni, dove si sarebbe dovuta realizzare la Casa delle Tecnologie. Funzione che, ricordiamo, è operativa in piazza San Rocco, nell’edificio a quattro piani che ha ospitato l’Università della Basilicata. Se la Ctem ha una sede non c’è bisogno di costruirne una ex novo e, del resto, sarebbe uno spreco di risorse. L’attività del resto è finanziata da una dotazione di risorse di 15 milioni di euro per un progetto iniziale, che è stato fortemente ridimensionato. Il terreno per il fabbricato può ritornare alla situazione iniziante, con un atto urbanistico, citando l’incipit di tutte le delibere di spesa al netto di quanto era stato preventivato per realizzare la costruzione: ”… CONSIDERATO CHE il Digital Hub San Rocco è una delle sedi del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per € 15.000.000,00, in data 11.12.2019 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ed il Comune di Matera, legittimante i rapporti tra gli stessi”. I consiglieri, con la interrogazione, chiedono di conoscere quando questo avverrà-





Oggetto: Variante di localizzazione dell’edificio per ospitare la Casa e Giardino delle Tecnologie Emergenti di Matera (Piano di lottizzazione di Via dei Normanni). Ripristino destinazione urbanistica ex ante.

PREMESSO che il precedente consiglio comunale (Amministrazione De Ruggieri ) con delibera numero 30 in data 7 luglio 2020 ha approvato il progetto definitivo unitamente alla variante urbanistica ai sensi dell’art. 30 delle NN.TT.AA. del vigente PRG (l’area prescelta ricade nel Piano di lottizzazione di Via dei Normanni, già destinata a mercato/piazza con annessi depositi oltre che a parcheggio pubblico) per la realizzazione di un edificio che avrebbe dovuto ospitare la Casa e Giardino delle Tecnologie Emergenti di Matera per un importo di euro 1.820.000,00 su un totale complessivo di 15 milioni di euro di investimento;

ATTESO che la realizzazione del progetto della sede della Casa delle Tecnologie in Via Ettore Maiorana (vicino piazza degli Olmi) era previsto all’interno di un parco di circa 6000 metri quadri, aperto al pubblico con un area giochi con attrazioni multimediali. L’edificio avrebbe dovuto ospitare tra l’altro laboratori di innovazione e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e favorire il trasferimento tecnologico per le Pmi, ecc.ecc., la cui costruzione doveva essere ultimata entro il 2022. .

PRESO ATTO che a tutt’oggi l’intervento a suo tempo programmato nell’annualità 2020 non è stato realizzato nè si intende realizzarlo in considerazione che questa amministrazione ha ritenuto per una serie di valutazioni ( di allocare le attività previste nel progetto nei locali disponibili presso l’Hub di San Rocco , evitare di intervenire in un contesto già problematico per l’intensità del traffico veicolare , a non sottrarre aree destinate a soddisfare standard urbanistici e servizi a quel quartiere oltre ad accelerare i tempi per la realizzazione del progetto);

RITENUTO necessario prevedere che il settore urbanistica predisponga una delibera, da sottoporre alla approvazione del consiglio comunale, per ripristinare la destinazione urbanistica originaria di quell’area anche per realizzare gli interventi previsti per migliorare la vivibilità dei residenti in quel quartiere;

le motivazioni della mancata predisposizione della delibera, da sottoporre al consiglio comunale, più volte preannunciata, finalizzata a ripristinare la destinazione urbanistica originaria rispetto alla variante approvata dal consiglio comunale con delibera numero 30 del 7 luglio 2020;

Matera, 14 marzo 2024

Gruppi consiliari “Campo Democratico” e “Matera Civica”

( Michele Paterino – Mariacristina Visaggi- Francesco Di Lecce – Pasquale Doria)