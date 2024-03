Petruzzi: Caro Chiorazzo, rinuncia alla tua candidatura e sostieni Marrese

Comincia a lacerarsi quella coltre di silenzio (https://giornalemio.it/politica/madonna-che-silenzio-ce-stasera-nel-pd-una-nuova-laceranza-o-chi-tace-acconsente/) che è calata dopo che le segreterie nazionali di PD e M5S, pur a fronte della figuraccia rimediata con la candidatura di Lacerenza, hanno mantenuto il punto di trovare una candidatura che fosse funzionale al mantenimento di un ragionamento che dai territori si potrà (si spera) tradurre su scala nazionale alle prossime elezioni politiche. Ed anche dinanzi alla nuova fuga in avanti di Angelo Chiorazzo che si è subito fiondato ad autocandidarsi chiamando il popolo a seguirlo (tesserati o meno di partiti), hanno individuato una figura a cui è difficile dire di no. Anche da parte dei rivoltosi interni. Quella del presidente della provincia di Matera Piero Marrese. Dopo il comunicato nazionale solo qualche singola voce (Piero Lacorazza e Viviana Verri si sono esposti) ma telefoni muti e bacheche sui social stranamente vuote. Al profilarsi di una corsa a perdere sia di Marrese che di Chiorazzo ecco che s’avanza una lunga lettera aperta diffusa proprio da colui che si è fatto carico della rivolta contro quel povero Lacerenza. Ovvero Giovanni Petruzzi, componente della direzione PD che pur criticando duramente la dirigenza nazionale, alla fine chiede ad Angelo Chiorazzo di fare marcia indietro con “un supplemento conclusivo di generosità e di responsabilità rinunciando alla candidatura a Presidente e cooperando con Basilicata Casa Comune e le altre liste civiche già pronte a tuo sostegno alla costruzione di un’ampia coalizione a sostegno di Piero Marrese per sconfiggere un centrodestra avido di potere, che non si è fatto alcuno scrupolo a cooptare nel suo alveo opportunisti e trasformisti eletti nella legislatura che volge al termine in contrapposizione a Bardi.” Troverà accoglienza da parte dell’angelico questo invito che gli proviene da colui che lo ha rimesso in pista? Riuscirà Petruzzi ad avere “successo” e a rimettere il dentifricio dentro il tubetto dopo averlo spinto prima quasi tutto fuori? Lo sperano tutti coloro che vedrebbero così una partita riaprirsi appieno, nonostante la nebbia in cui è partita. Ecco la missiva di Petruzzi:

Lettera aperta ad Angelo Chiorazzo

“Caro Angelo, con convinzione e passione ho sostenuto la tua candidatura a Presidente della Regione ritenendola la migliore possibile affinché il centrosinistra vinca le elezioni regionali del 21 e 22 aprile prossimi. Da componente della Direzione Regionale del Pd di Basilicata ho votato favorevolmente a tale indicazione sia il 27-10-2023 che il 2-3-2024. Ho ritenuto che le energie popolari e l’entusiasmo aggregatosi attorno all’innovativo progetto politico da te incarnato rappresentassero un valore aggiunto per le forze progressiste e riformiste lucane in grado di sconfiggere la Destra.

Quando al termine dell’inaudito casting allestito a Roma tra via del Nazareno e la residenza privata di Conte, è stato inopinatamente candidato il Dr. Lacerenza, interpretando il diffuso malcontento tra gli elettori democratici e progressisti, mi sono reso promotore dell’elaborazione di un documento politico- sottoscritto da centinaia di militanti di base del Pd e del centrosinistra, tra cui numerosi Sindaci ed amministratori comunali- in cui si chiedeva il ritiro della candidatura di Domenico Lacerenza e la convergenza- cito testualmente “sull’indicazione della migliore candidatura possibile per sconfiggere il Centrodestra, che per noi continua ad essere quella di Angelo Chiorazzo o, in alternativa, una candidatura effettivamente espressione del territorio, magari forgiatasi nell’impegnativa funzione quotidiana di guidare uno dei nostri meravigliosi Comuni”.

Con un doveroso gesto di responsabilità e di generosità, il dr. Lacerenza ha rinunciato alla candidatura e, oculatamente, qualche ora dopo, tu hai raccolto il moto popolare che ha espresso un profondo desiderio di cambiamento riproponendo la tua candidatura a Presidente.

Purtroppo, la segretaria nazionale del Pd, decisamente inadeguata al ruolo che ricopre e più adatta a guidare il Club delle Giovani Marmotte, invece di essere finalmente coerente con i reiterati dispositivi della Direzione Regionale raccogliendo la tua rinnovata disponibilità, ha perseverato nella sottomissione agli incomprensibili veti posti da Conte ed attraverso il buffo tandem con il quale ha, di fatto, commissariato il Pd lucano e l’attiva complicità di interessati esponenti lucani del Pd che sin dall’inizio hanno visto come fumo negli occhi la tua candidatura, ha estratto dal cilindro il nome del Presidente della Provincia e Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, apprezzato amministratore che corrisponde al profilo descritto nel documento da me promosso in eventuale alternativa alla tua riproposizione.

Per la mia concezione della politica, il profondo senso delle istituzioni ed il rigoroso rispetto del mandato elettorale, ritengo inopportuna la candidatura di un Presidente di Provincia, che avrebbe dovuto terminare la sua funzione verso la fine del 2026. In questa maniera si rischierà di regalare alla Destra anche la gestione della Provincia di Matera. Se proprio doveva essere scelto un Sindaco, ce n’erano diversi altri altrettanto autorevoli e privi di doppio incarico. Oppure, si poteva indicare il capogruppo consiliare alla Regione, Roberto Cifarelli, che in questa legislatura ha eroicamente e quotidianamente rappresentato, con dignità e decoro, la limpida opposizione al malgoverno Bardi.

Invece, l’accondiscendenza di Schlein nei confronti del M5S si è spinta ad individuare il candidato del Pd più gradito ai pentastellati, senza alcuna consultazione degli organismi dirigenti regionali, esautorati da qualsiasi ruolo e ridotti al rango di soprammobili.

Purtroppo, la vicenda ha avuto questo epilogo e l’autoritaria intransigenza mostrata nei passaggi immediatamente successivi, ivi compreso la passiva accettazione del veto di Conte all’ingresso di Azione nella coalizione, rivela che l’autarchico gruppo dirigente schleineliano non ammetterà alcun ripensamento rispetto alla scelta di Marrese.

Se, contemporaneamente, resterà in campo anche la tua candidatura il Centrodestra avrà vinto la partita a tavolino, senza neanche bisogno di disputarla.

Perciò, interpretando il sentimento del popolo di centrosinistra e conoscendo il tuo disinteresse personale dall’occupare a tutti i costi postazioni di potere, come già hai dimostrato sottoponendoti alla settimana di passione che hai vissuto nel casting inscenato a Roma in anticipo rispetto a quella liturgica della Settimana Santa, ti chiedo un supplemento conclusivo di generosità e di responsabilità rinunciando alla candidatura a Presidente e cooperando con Basilicata Casa Comune e le altre liste civiche già pronte a tuo sostegno alla costruzione di un’ampia coalizione a sostegno di Piero Marrese per sconfiggere un centrodestra avido di potere, che non si è fatto alcuno scrupolo a cooptare nel suo alveo opportunisti e trasformisti eletti nella legislatura che volge al termine in contrapposizione a Bardi.

Non è la migliore soluzione possibile, ma è l’unica oggi che ci può permettere di raggiungere l’obiettivo.

Sono certo che, con spirito altruistico, accetterai questo invito.

Con rinnovata stima.”

Giovanni Petruzzi