Madonna che silenzio c’è stasera…nel PD, una nuova laceranza, o chi tace acconsente?

Mentre i TG nazionali e i talk show e il solito Fiorello commentano la nuova scelta del candidato del centro sinistra lucano nella figura di Piero Marrese, ha colpito da subito il rumoroso silenzio del PD lucano sia istituzionale che in soggetti singoli, con la eccezione di Piero Lacorazza che sportivamente ha accolto la novella che comunque sarà un “Piero”. E già da ieri serva veniva in mente il film dell’indimenticabile Francesco Nuti, “Madonna che silenzio c’è stasera“, con quel suo monologo che riproponiamo qui sotto, che si poneva il quesito che si sono posti in molti in queste ore. “Ma chi tace acconsente? Ma chi tace è solo perchè sta zitto?” O chi tace sta pensando a come riproporre una nuova laceranza? “Pronto? No, non torno mamma! Non torno a ca… Non torno a casa, non torno più. Non torno neanche a dormire. No, lasciamoci così senza rancore. Come chi è il rancore? Mamma è un modo di dire. (Francesco)

E’ grande l’attesa per sapere se dopo che ci è voluto un oculista per far vedere ciò che era logico fare sin dall’inizio di questa tarantella, ovvero la scelta di una persona delle istituzioni e della politica. Quindi la scelta meno improvvisata per delle forze politiche che avessero voluto orgogliosamente rivendicare il proprio ruolo e non consegnarsi mani e piedi al primo uomo della provvidenza che passa e lancia la sua opa sui loro partiti. Ma se questo silenzio significa che i tafazzisti del PD non intendono lasciare il lavoro a metà. Lo dovremmo scoprire a breve. A proposito di silenzio innaturale da parte di chi è sempre puntualmente presente in rete e sulla stampa con post e comunicati, c’è da registrare anche quello dei consiglieri regionali di Italia Viva, dopo l’annuncio del loro arruolamento nell’esercito di Bardi.