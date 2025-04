Chiara Saponaro: “La critica politica è un gesto di libertà, non una prescrizione.”

Chiara Saponaro che abbiamo pubblicato ieri ( L’intervento della giovane attivistache abbiamo pubblicato ieri ( https://giornalemio.it/politica/ma-quali-primarie-larte-di-cambiare-tutto-per-non-cambiare-nulla/ ) sulle “primarie dei 100 giovani” che si svolgeranno domani, ha sollecitato numerosissimi commenti anche da parte di qualche candidato a questa selezione per la poltrona di primo cittadino della Città dei Sassi. Al punto che la stessa ha ritenuto rispondere collettivamente ed in modo articolato con questo nuovo intervento nche segue: “Cerco di rispondere ai commenti ricevuti legandoli insieme, ringraziando chi ha scelto di confrontarsi, anche da posizioni differenti.

Mi preme, ancora una volta, provare a spostare il discorso dal piano personale a quello politico. Si tratta, per quanto mi riguarda, di interrogare la coerenza e la direzione di un percorso che – lo dico con franchezza – appare fragile tanto nella sua architettura programmatica e valoriale, quanto nella sua tenuta elettorale. Come è possibile che, addirittura all’interno di primarie dichiarate di centrosinistra, si costituisca una coalizione con la destra che pare un fritto misto? Conta ancora la politica, il pensiero, l’orizzonte ideale? Quali sono i punti condivisi, le istanze comuni, le visioni di città? Quali le fratture rimosse? Cosa tiene insieme questa operazione così diversificata-per essere buona-, se non – ed è una domanda – il tentativo, più o meno esplicito, di riaccreditare figure già compromesse o espulse dai meccanismi di rappresentanza dei partiti di appartenenza? Non si tratta di accuse, ma di interrogativi politici che chiamano in causa una responsabilità collettiva.

Mi chiedo, inoltre, dove sia la reale novità. È davvero sufficiente, per dirsi “nuovi”, aver attivato un processo di primarie? Un processo che, tra l’altro, appare ancora poco chiaro nelle sue premesse, ancor meno nei suoi esiti. E’ bastato un hackathon di 4 ore delineare una visione chiara sul futuro della città, quando in gioco ci sono questioni e interessi che da decenni bloccano la città e castrano ogni possibilità di cambiamento reale? E’ una provocazione, si, ma costruttiva. Perché, a ben vedere, alcuni candidati si autopropongono attraverso dinamiche verticali, stanche, clientelari, familistiche: tutto ciò che un progetto trasformativo dovrebbe invece completamente decostruire.

Nei programmi – per come finora sono stati presentati – non si ravvisa una presa di posizione netta sui nodi strutturali che riguardano questa città: dal consumo di suolo sempre più aggressivo alla svendita dell’immaginario culturale e turistico, dalle politiche sociali dimenticate ai diritti dei migranti, dal tema delle subconcessioni fino alla gestione opaca dei beni comuni… Di fronte a tutto questo, la domanda che pongo – con onestà – è: dov’è il cambio di paradigma? Dov’è il pensiero politico che rompe con l’esistente?

È particolarmente triste ciò che sta accadendo, anche perché molti dei protagonisti dell’attuale proposta politica hanno già ricoperto ruoli di rilievo negli anni passati: perché, dunque, non hanno dato attuazione, quando ne avevano la possibilità, a ciò che oggi – curiosamente proprio in prossimità delle elezioni – si affrettano a promettere? Parliamo, in sostanza, salvo qualche eccezione, delle medesime figure che da tempo operano nell’arena politica e -soprattutto abitano logiche opportunistiche- e che oggi si propongono come novità rigeneranti. Con tutto il rispetto possibile, vien da chiedersi se non si stia sottovalutando la memoria – e l’intelligenza – collettiva: davvero si pensa che basti rivestire di nuovo ciò che già si è rivelato inefficace, per conferirgli improvvisamente un valore trasformativo?

Inoltre, capisco che siamo in una fase pre-elettorale e che la retorica generazionale funzioni bene, ma la trovo profondamente strumentale e pure noiosa. Anche perché ci sono altri gruppi, giovanə e non, che la politica la fanno da tempo, e che hanno scelto, consapevolmente, una distanza, a mio avviso, altrettanto politica.

Aggiungo – ed è per me un punto dirimente – che la politica non si fa (solo) nelle istituzioni. Continuare a ripetere che l’unico modo per “incidere” sia candidarsi, entrare nelle liste, partecipare al voto, significa ignorare – o peggio, svalutare – tutto ciò che quotidianamente accade al di fuori di quei dispositivi: nei territori, nei movimenti, nelle lotte, nelle reti di cura, nei conflitti, nella produzione autonoma di pensiero e di immaginario.

Quanti di voi appartenenti alle istituzioni politiche si sono effettivamente messi in ascolto e in dialogo con le realtà che agiscono dal basso, tentando un confronto, non paternalistico, ma paritario, con chi sperimenta pratiche politiche fuori dai circuiti canonici?

Lo dico con rispetto, ma anche con chiarezza. Non intendo entrare in una logica binaria tra “interni” ed “esterni”, ma contesto fermamente l’idea che l’unico modo legittimo di fare politica sia occupare spazi di potere. La politica dovrebbe nascere dall’incontro, non dall’autoreferenzialità.

La critica politica è un gesto di libertà, non una prescrizione. È un atto che decostruisce e rende visibili i meccanismi di potere che condizionano le nostre scelte, non uno strumento per indicare una via giusta e unica. Aggiungo, per fortuna.

Perché chiedere a chi esercita pensiero critico di offrire soluzioni univoche significa fraintenderne la funzione. Significa cercare conforto anziché confronto, risposte semplici anziché complessità. E soprattutto significa dimenticare che la democrazia vive nella molteplicità dei punti di vista, non nell’adesione cieca a una linea. E poi, a ben intendere, anche nelle pieghe della critica possono ricavarsi indicazioni di percorso: per esempio quello della ‘collaborazione pubblico-privato sociale’.

Al dialogo, quello reale, rimango sempre disponibile, ma soprattutto a costruire altri percorsi qualora ci dovessero essere, che davvero guardino al bene comune, spogli da interessi, brodi d’ideali, personalismi e giochi di scacchi di partito.”