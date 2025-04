E’ Antonio Nicoletti il candidato sindaco di Matera per il centrodestra

Doveva scegliere Fratelli d’Italia e così è stato come ribadito in più occasioni dai partiti di coalizione che guidano il governo del Paese e della Regione Basilicata. E così è stato, con la conferma e l’annuncio ufficiale dell’on Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di Giorgia Meloni, a Matera in piazza Vittorio Veneto, luogo ideale per l’avvio di una campagna elettorale che vedrà candidato sindaco Antonio Nicoletti. E’ preparato, giovane, ha esperienza di ”governo” e il piglio giusto per affermarsi. Buon lavoro.



”Una scelta lunga, laboriosa ma è stata la scelta giusta per il centrodestra – ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia che ha aggiunto: “Piergiorgio Quarto, sin dall’inizio ha dato la sua disponibilità , quando dirigenti e militanti gli avevano chiesto di candidarsi a sindaco e da persona intelligente, e sensibile, ha dato ulteriore disponibilità e si è messo pancia a terra a cercare qualcuno che potesse aggregare oltre ai confini stessi di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Una personalità in grado di prendere voti anche per chi non ha votato per il governo Meloni alle elezioni politiche ma vuole una Matera differente . Sotto questo punto di vista ha avuto grande lungimiranza , capacità, umiltà, per cui mentre dava disponibilità cercava una candidatura migliore . Mi ha detto quale fosse la migliore per vincere. Ho conosciuto Antonio Nicoletti nei giorni scorsi. Sinceramente non gli ho nemmeno chiesto se ha votato per noi alle elezioni politiche. Ma se condivide le nostre idee e ha detto di Sì.” Gli ho chiesto – ha proseguito Donzelli- “cosa intende fare per Matera e, sinceramente, mi ha convinto . Ha le idee chiare. Ha la capacità tecnica, ha la volontà per poter rilanciare questa città. Il centro destra è compatto. Ci siamo visti, ovviamente, al tavolo nazionale , con gli altri partiti della coalizione , e hanno confermato a Fratelli d’Italia la figura della scelta. Sanno di questa scelta e la appoggeranno anche loro nelle prossime ore. Il centro destra è compatto. I singoli, se fanno altre scelte, non rispondono. Noi facciamo politica per il gruppo e non per i singoli’‘. E Antonio Nicoletti ha mostrato di avere le idee chiare sulle cose da fare e si è messo subito a ”studiare” da potenziale sindaco in attesa del voto del 25 e 26 maggio.



”E’ una grande responsabilità che ho deciso di raccogliere.-ha detto Nicoletti. Arriva in un momento della vita professionale di una persona dopo in quarto di secolo in Italia, nel territorio, lavorando per il bene comune. Poter pensare di farlo per la città, che è parte di me, perchè ci sono le energie , idee, contatti, relazioni, per dare a Matera quello che merita. Le priorità sono quelle di lavorare nel posizionamento della città nel settore turistico e della cultura. E’ una città che deve mettere a valore le sue risorse , l’economia, migliorare la vivibilità dei cittadini non solo in centro, in periferia e saper trovare il giusto equilibrio, tra la visione, la strategia del medio e lungo periodo e la tattica, che è l’ordinario che serve a vivere bene sull’ordinario. E alla fine si viene valutati dalle famiglie, dai giovani che sono il nostro futuro”. Sostegno anche da Piergiorgio Quarto, segretario regionale di Fratelli d’Italia che ha detto ai microfoni ”E’ la scelta giusta per dare forza alla politica sociale affinchè torni a essere importante , con capacità e voglia di essere vissuta come città delle grandi opportunità e Antonio Nicoletti è la persona giusta per realizzare un progetto del centro destra per Matera e i materani. E’ una figura che ha svolto un ruolo importante nella segreteria cittadina dell’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, poi alla guida dell’Apt di Basilicata e oggi alla Fondazione Matera Basilicata 2019 che va rilanciato.” E ora al lavoro…