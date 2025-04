Liste di attesa? Federconsumatori e Cgil concordi: chiarezza e priorità a Sanità pubblica

” Il ministro della Salute, Orazio Schillaci se l’è presa nei giorni scorsi con le Regioni che sono in ritardo o non rispondono sul mancato impiego di risorse per abbattere le liste di attese o che, in alcuni casi, le hanno utilizzate per tappare i buchi di bilancio. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensa, a questo punto, del progetto di riforma di autonomia differenziata…” Una considerazione, con una punta di ironia, che viene dal vicepresidente nazionale di Federconsumatori, Roberto Giordano, intervenuto nel corso del convegno ” Sanità e liste di attesa”, promosso da Federconsumatori di Basilicata, Cgil e Spi Cgil territoriale e regionale.

”Senza programmazione e attuazione dei decreti e quindi degli aspetti organizzativi in materia di rilancio della sanità pubblica la questione delle liste di attesa è destinata a restare irrisolta o ad aggravarsi -ha detto Giordano.Quello delle liste di attesa- ha detto Giordano- è un problema datato a causa dei mancati investimenti e dai continui tagli verso la sanità pubblica. E’ un problema di risorse, di organici ma, soprattutto di programmazione. Il Ministro della Sanità esorta le regioni a rispondere e ad attivarsi, ma con 21 piattaforme diverse per le prestazioni e quindi per le liste di attesa c’è poco da fare. Serve chiarezza a livello centrale. Il Paese invecchia e si impoverisce e la domanda di cure aumenta. Occorrono tutele, garanzie per i cittadini che la Sanità pubblica puo dare”. Quanto ai dati Federconsumatori ha ribadito l’esistenza di una situazione diversa da regione a regione e con situazioni gravi al Mezzogiorno, che richiedono risposte e investimenti adeguati.



E Il polso della situazione l’hanno dato Michele Catalano, presidente di Federconsumatori di Basilicata e Giuseppe Giannella per la provincia di Matera sono andati al sodo evidenziando- tutto vero, purtroppo- come la gente, soprattutto anziani e fasce deboli spesso rinunciano a curarsi perchè non hanno risorse per rivolgersi a privati. ” Tanti anni di mancati investimenti hanno portato a questa situazione – hanno commentato all’unisono- e la Basilicata ne paga le conseguenze. Chi può si rivolge a privati o recandosi fuori regione. Chiediamo risposte concrete, servizi minimi, efficaci e continui”. Più chiaro di così. Federconsumatori, intanto, continua a raccogliere e a denunciare quello che non va, come è per il sindacato. Il segretario regionale della Cgil, Fernando Mega, ha ribadito quanto già sollecitato alla Regione e al Governo in altre occasioni.



” Il diritto alla cura- ha detto Mega- va garantito restituendo priorità al servizio sanitario nazionale. La Basilicata, per le problematiche vecchie e nuove che si ritrova ha bisogno di risposte concrete per la medicina del territorio e per le prestazioni specialistiche. E’un problema di programmazione e di scelte oculate”. E di senso di responsabiltà, evitando annunci e politiche dei pannicelli caldi. Eustacchio Nicoletti, segretario del Sindacato Pensionato della Cgil, promotore di tante manifestazioni per l’Ospedale di Matera e per la salute in generale, è come san Tommaso e quando commenta i dati ufficiali dell’Azienda sanitaria di Matera non può che scuotere il capo…insieme al delegato funzione pubblica Cgil medici di Matera Francesco Zuccaro. ”Pur apprezzando -ha detto Nicoletti- gli sforzi fatti dall’attuale direttore generale, e con una svolta rispetto ad altre gestioni, riteniamo che sui tempi di attesa e sulle prestazioni ci sia ancora tanto da fare. Il confronto serve per programmare e per dare risposte concrete alla gente e i pensionati, le persone fragili, sono quelle che più degli altri hanno bisogno”. Ma occorre superare il nodo di un modello gestionale e accentratore, che è l’azienda unica ospedaliera regionale, che è alla base dei ritardi, dell’inefficenza, dell’accumulo di un deficit ( -80 milioni di euro) e che continua ad alimentare la migrazione sanitaria. Qui serve il bisturi, anche la sega, per evitare che le metastasi avanzino. Far finta di nulla o adagiarsi sugli allori che il ”Pnrrr salute” farà miracoli è come continuare a intervenire con un effetto placebo…



I DATI DELLA ASM

Gestione Liste di Attesa ASM Matera

05 aprile 2025

Gentilissime e Gentilissimi,

nell’ambito del presente confronto, appare doveroso proporre una riflessione strutturata e fondata su evidenze oggettive circa l’evoluzione del sistema di governo delle liste di attesa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, con particolare riguardo al biennio, ultimo trimestre 2023 – primo trimestre 2025, nella cornice delle indicazioni nazionali e regionali in materia di Governo dei Tempi e delle Liste di Attesa.

Pur nella consapevolezza delle criticità ancora presenti – imputabili in larga misura a fattori esogeni del comparto pubblico post-pandemico, quali la carenza strutturale di risorse umane, l’elevata mobilità professionale e le disomogeneità territoriali, ergo scarsa attrattività delle sedi periferiche ed interne – l’ASM, a seguito delle sollecitazioni della nostra organizzazione sindacale, si è distinta per aver avviato un vigoroso processo di riprogrammazione, rilancio funzionale e razionalizzazione organizzativa, in coerenza con gli indirizzi regionali e nazionali in materia di tempi di attesa, rappresentando, dopo lungo tempo, una governance attiva, multilivello ed orientata alle evidenze dei dati.

⦁ Premessa

Il contesto post-pandemico e le criticità strutturali

All’indomani dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, il sistema sanitario territoriale ha ereditato una serie di disfunzionalità stratificate, principalmente in termini di arretrato prestazionale, esigibilità dei diritti di accesso e oggettiva compressione della capacità erogativa. A tali criticità si è aggiunta una fisiologica difficoltà nel reclutamento di personale sanitario e tecnico, nonostante l’avvio di molteplici procedure concorsuali, la cui efficacia si è rivelata solo parzialmente risolutiva, in ragione della ben nota scarsità di risorse professionali disponibili sul mercato del lavoro sanitario.

L’azione di governance ASM

Dinanzi a tale scenario, l’ASM ha attivato un vigoroso e articolato lavoro di governance, facendo leva sul Linee Guide Attuative Aziendale, coerenti con gli indirizzi strategici nazionali e con le indicazioni operative regionali, finalizzato al governo strutturato dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica e strumentale.

Tra i principali assi di intervento, si segnalano:

⦁ Rafforzamento dell’organico aziendale, anche mediante contrattualizzazioni ad hoc, dedicate specificamente all’abbattimento delle liste di attesa, con profili mirati e inseriti in percorsi erogativi definiti;

⦁ Incremento dell’erogazione territoriale attraverso l’implementazione di punti di accesso decentrati, così da ridurre il fenomeno della concentrazione e migliorare la capillarità dei servizi offerti;

⦁ Ottimizzazione dei flussi prenotativi mediante un avanzato sistema di recall attivo, finalizzato a recuperare slot ed a ridurre sensibilmente i cosiddetti no show, in sinergia con i servizi CUP ed il personale ambulatoriale.

⦁ Valorizzazione dell’appropriatezza prescrittiva, grazie ad incontri di sensibilizzazione con i delegati dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, con impatto positivo sul contenimento della domanda inappropriata.



1. I risultati raggiunti

Numeri e traiettorie di miglioramento

Grazie a queste azioni strategiche, l’ASM ha conseguito, con l’attuale governance del Direttore Generale Friolo, una sensibile riduzione dei tempi medi di attesa per molteplici prestazioni critiche, quali, in raffronto tra marzo 2024 e marzo 2025, per la diagnostica – radiografia ed ecografia, per le visite in classi di priorità – endocrionologiche, urologia, cardiologiche, psichiatria e di neuropsichiatria infantile, oltre che di follow-up e diagnostiche – per la cardiologia – ecocardio, test da sforzo, holter e per la reumatologia – capillaroscopia, con un tasso di copertura dell’offerta superiore alla media regionale, come attestato dai flussi NSIS e dalle rilevazioni trimestrali.

In particolare:

⦁ Oltre 320.000 prestazioni effettuate, nell’annualità 2024, di cui circa il 32% erogato nei Distretti Sanitari Aziendali;

· +26% di punti di erogazione attivi sul territorio rispetto al 2021;

⦁ Indice di puntualità prenotativa migliorato sensibilmente rispetto ai parametri pre-Covid;

⦁ Attivazione delle televisite.

Tali numeri costituiscono un segnale concreto e incoraggiante dell’efficacia delle politiche aziendali in tema di ottimizzazione e rilancio dell’erogazione ambulatoriale.



SEDE BRANCA PRESTAZIONE ATTESA

MARZO 2024 ATTESA

MARZO 2025

1

OSPEDALE MATERA

CARDIOLOGIA MEDICA ECOCARDIO 382 2

2 TEST DA SFORZO 289 31

3 HOLTER 316 2

4 FOLLOW-UP – PACEMAKER 458 1

5 GINECOLOGIA PATOLOGIA CERVICO-

VAGINALE 151 10

6 PRIMA VISITA P 142 92

7 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRIMA VISITA P 142 1

8 PRIMA VISITA P 255 1

9 REUMATOLOGIA CAPILLAROSCOPIA 379 7

10 PSICHIATRIA PRIMA VISITA P 100 1

11 UROLOGIA PRIMA VISITA P 462 91

12 CISTOSCOPIA 207 17

13 ENDOCRINOLOGIA PRIMA VISITA P CON ECO 247 64

14 POLIAMBULATORIO ASM

MATERA REUMATOLOGIA PRIMA VISITA P 114 6

15 OSPEDALE POLICORO ORTOPEDIA FOLLOW-UP 138 32

16 OSPEDALE TINCHI ENDOCRINOLOGIA PRIMA VISITA P 332 2

2. Governance di prossimità

Riequilibrio territoriale e centralità dei distretti

Nel corso dell’annualità 2024, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha complessivamente erogato n.

320.570 prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui oltre il 32% – pari a n. 102.430 – è stato effettuato presso i Distretti Sanitari Aziendali, a dimostrazione dell’efficacia della rete territoriale quale snodo fondamentale dell’erogazione pubblica.

Di particolare rilievo risulta il dato secondo cui il 72% delle prestazioni a valenza distrettuale è stato garantito nei 29 comuni del comprensorio ASM, escludendo Matera e Policoro. Tale circostanza certifica, in modo inequivocabile, l’alto livello di produttività e presidio assistenziale dei Distretti interni e periferici, confermandoli come fulcro operativo della sanità di prossimità.

Questo trend non solo testimonia il successo delle politiche di decentramento funzionale, ma rappresenta anche un indicatore strutturale della capacità aziendale di garantire equità d’accesso alle cure, contenimento dei tempi di attesa e riduzione dei fenomeni di mobilità intra- aziendale non necessaria, oltre che accentramento in materia di prestazioni relate a grandi apparecchiature o prestazioni specialistiche di II livello.

In tal senso, il modello ASM si configura come un paradigma di equilibrio territoriale, in cui le articolazioni distrettuali si pongono non come appendici logistiche, ma come attori strutturati e strategici nella realizzazione degli obiettivi di salute pubblica.

3. Televisite e PNRR

Un modello virtuoso di prossimità digitale

In piena aderenza alla Missione M6C1 | Investimento 1.2.3.2 del PNRR – Servizi di Telemedicina, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera si è distinta come best practice regionale, attestandosi, nel corso dell’annualità 2024, quale principale attore nell’erogazione di prestazioni in telemedicina, con una quota superiore al 50% del totale regionale.

Un dato ulteriormente rafforzato nel primo trimestre 2025, nel quale l’ASM ha già realizzato oltre i due terzi dell’intero volume prestazionale di televisite della Basilicata, a testimonianza di un impegno concreto, strutturato e lungimirante.

Tale risultato non rappresenta soltanto un’evoluzione digitale, ma si configura come un salto culturale ed organizzativo; le televisite si sono, infatti, affermate quale strumento strategico per la presa in carico dei pazienti fragili, garantendo loro continuità assistenziale nel setting privilegiato del proprio domicilio, con evidenti benefici in termini di:

⦁ Erogabilità delle prestazioni;

⦁ Percezione di prossimità del Servizio Sanitario Pubblico;

⦁ Sostenibilità logistica per i caregiver;

⦁ Umanizzazione del percorso clinico-assistenziale.

L’esperienza maturata dall’ASM nella governance della telemedicina pone l’Azienda in linea con gli obiettivi di sistema e in posizione privilegiata per il consolidamento delle reti digitali di cura, nel solco dell’integrazione territoriale e della medicina di iniziativa.



4. Innovativa Governace

È doveroso riconoscere come molte delle misure adottate dall’ASM si collochino, in termini di equità di accesso, contrasto alle disuguaglianze sanitarie e rafforzamento della sanità pubblica territoriale.

Le istanze sindacali – da sempre orientate alla valorizzazione del personale, alla piena esigibilità dei LEA e alla lotta al sottofinanziamento strutturale – hanno trovato concreta corrispondenza nell’attuale mandato di governo aziendale, costituendo le fondamenta di un nuovo patto territoriale di fiducia tra istituzione sanitaria e cittadinanza.

In tal senso, la nuova governance del sistema di attesa, oggi sempre più orientata all’accountability e alla multidisciplinarità, si candida a divenire un modello di riferimento per le realtà affini, laddove la valorizzazione delle risorse umane si coniuga con l’efficienza dei processi e l’equità dell’accesso.

5. Conclusione

Uno sforzo collettivo per un diritto esigibile

In conclusione, l’esperienza dell’ASM testimonia come – pur in un contesto di limitate risorse – sia possibile generare performance affidabili, a condizione che si operi con metodo, trasparenza e spirito di condivisione. La gestione delle liste di attesa non può più essere percepita come una mera contingenza emergenziale, bensì come una leva strutturale di governo clinico e organizzativo.

L’auspicio è che il percorso sin qui avviato venga ulteriormente consolidato e diffuso, nella consapevolezza che la tempestività della cura è un diritto, non una concessione.