Andrea Bocelli a Matera? Ecco un grande evento 2026

E l’auspicio, beneagurante, viene da Ginevra dove quella grande voce del bel canto internazionale, che è Andrea Bocelli, si è esibita con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano come avevamo anticipato nei giorni scorsi https://giornalemio.it/uncategorized/lorchestra-della-magna-grecia-sul-palco-dellarena-di-ginevra-con-placido-domingo-e-andrea-bocelli/. Le foto di quell’incontro non possono che portarci a Matera dove con un estate, al momento vuota, attendiamo i cartelloni come quello dell’Orchestra di altri, c’è bisogno di lavorare a una programmazione seria e di qualità. E per farlo, lo ripeteremo fino alla noia, occorre dotarsi di una direzione artistica di qualità, lungimirante – superando la prassi di un deludente bando eventi- che sappia guardarsi intorno e far spendere in maniera oculata i soldi pubblici, accanto a quelli di privati . Giriamo la sollecitazione al futuro sindaco di Matera, Roberto Cifarelli o Antonio Nicoletti, che verrà fuori dal ballottaggio dell’8 e 9 giugno perchè investano in qualità. Poche cose ma fatte bene e con attenzione alle produzioni locali. Un tentativo con Andrea Bocelli va fatto per l’anno prossimo, anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo.