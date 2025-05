Idee e progetti per i piccoli centri. Crederci…con Tedx a Latronico

La Basilicata continua a perdere residenti, e vanno via i giovani, il suo futuro, che non trovano le condizioni per restare, investire. E del resto anche i servizi continuano a essere tagliati. Altri da fuori regioni decidono per noi, anche per la gestione di risorse come petrolio,gas, acqua. E allora bandi e incentivi producono per gran parte poco o nulla. E allora iniziative come TedX Latronico, in programma il 1 giugno, sono tra quelle che possono tirar fuori buone pratiche, progetti, idee. Del resto il format, incentrato sul tema ”Crederci”, è tutto un programma. La presentazione ha dato un imputi preciso con un invito chiaro e potente a credere nel cambiamento, nell’innovazione, nelle persone e nella forza delle idee anche e soprattutto nei contesti periferici e delle aree interne. Nel programma del Tedx sono previsti gli interventi di otto relatori. Sono Franco Arminio, poeta, scrittore e inventore della paesologia, del cantautore romano Avincola, della schermitrice ⁠Francesca Palumbo, del sindaco di Castelmezzano ( Potenza) ⁠Nicola Rocco Valluzzi, del manager Giovanni Oliva, di ⁠Giuseppe Landolfo, Founder e CEO di I-Foria Italia , di ⁠Giuseppe Giardi, esperto di storia romana e Sanmarinese di ⁠Stefania Smargiassi, Etologa e ricercatrice. Annotate e fate tesoro di quelle proposte.

IL COMUNICATO STAMPA

TEDxLatronico: un’idea che prende forma – Presentata ufficialmente la prima edizione dedicata al tema “CREDERCI”

Latronico, 30 maggio 2025 – Si è svolta presso la Sala “Sandro Pertini” del Comune di Latronico, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della prima edizione del TEDxLatronico, che si terrà domenica 1° giugno 2025 alle ore 17:00 presso la Sala “Sandro Pertini” in Largo Bonifacio De Luca, nel cuore del centro della cittadina termale lucana.

Il tema scelto per questa prima edizione – “CREDERCI” – è stato al centro dell’incontro e rappresenta il filo conduttore delle idee che verranno condivise sul palco: un invito chiaro e potente a credere nel cambiamento, nell’innovazione, nelle persone e nella forza delle idee anche e soprattutto nei contesti periferici e delle aree interne.

Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, e il team organizzativo di TEDxLatronico composto da Raffaele D’Angelo (Organizer & Licensee), Ivan E. Lofrano (Co-Organiser), Mario Viola (Logistic Manager).



Svelati i nomi degli otto relatori che saliranno sul palco di questa prima edizione:

1. Franco Arminio, poeta, scrittore e inventore della paesologia con “per un nuovo umanerò amo delle montagne”;

2. ⁠Avincola, cantautore romano, finalista di Sanremo giovani e protagonista di Sanremo 2021 con “Che ne sai? Magari domani cambiamo vita”;

3. ⁠Francesca Palumbo, Schermitrice, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 con “Credere: una scelta quotidiana”;

4. ⁠Nicola Rocco Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano, esperto di infrastrutture, trasporti e gestione delle risorse umane e sviluppo territoriale con “Nel segno più antico dell’uomo: il riscatto e la rinascita di una comunità”;

5. ⁠Giovanni Oliva, Manager, innovatore e costruttore di visioni concrete con “La forza dell’ignoranza ed il potere della partecipazione”;

6. ⁠Giuseppe Landolfo, Founder e CEO di I-Foria Italia con “Economia circolare: dai Borghi all’astronave Terra. Trasformare rifiuti in risorse non è più una scelta ma una necessità”;

7. ⁠Giuseppe Giardi, esperto di storia romana e Sanmarinese con “La forza dei piccoli: la resilienza di San Marino”;

8. ⁠Stefania Smargiassi, Etologa e ricercatrice con “Il gigante e la formica”.