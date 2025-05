L’Orchestra della Magna Grecia sul palco dell’Arena di Ginevra con Placido Domingo e Andrea Bocelli

Prestigioso appuntamento per l’Orchestra della Magna Grecia che il prossimo mercoledì 28 maggio suonerà sul palco dell’Arena di Ginevra per Placido Domingo e Andrea Bocelli, eseguendo musiche di Puccini, Giordano, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet e Gershwin. Direzione affidata al M° Eugene Kohn. “Per la nostra orchestra – dichiara il M° Piero Romano, Direttore Artistico della Magna Grecia – sarà un piacevole ritorno a Ginevra, dove lo scorso aprile con la direzione del Maestro John Axelrod abbiamo eseguito il Requiem di Mozart. Una conferma del proficuo lavoro svolto in tutti questi anni dall’Orchestra Magna Grecia, vero motore pulsante della vita culturale del nostro territorio e garanzia di una qualità artistica premiata dalla fedeltà del pubblico che, da trent’anni, segue con costanza la nostra programmazione stagionale. Porteremo a Ginevra l’orgoglio e l’identità del nostro territorio, la passione per i nostri valori e, soprattutto, la qualità della nostra musica, in questa occasione al servizio di interpreti straordinari come Placido Domingo e Andrea Bocelli”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.