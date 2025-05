L’amletico dilemma: votiamo al centro…destra o a destra? È solo una questione di centimetri .

“Nella rocambolesca politica materana, la sinistra è riuscita nella storica impresa di sparire dal ballottaggio. Ci troviamo di fronte a due candidati: uno apertamente di destra, l’altro reduce da una crisi dissociativa o disgiuntiva che l’ha portato dal PD a guidare una coalizione di centro…destra, con la grazia di un triplo salto carpiato. Dire che la coalizione di Cifarelli sia “di sinistra” è un ossimoro. È come dire, nell’ attuale ambito geopolitico, “guerra pacifica”. Verrebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.” E’ quanto scrive Chiara Saponaro in una nota che così prosegue “Ironia della sorte, proprio questa coalizione minestrone, oggi intenta a mobilitare l’elettorato progressista per strappare la vittoria al ballottaggio, ci invita a “non votare la destra”. Eppure, il probabile vicesindaco Nicola Casino, alla domanda di un follower sulla sua appartenenza politica, risponde con limpida coerenza: “Questo è un progetto popolare, centrista e civico, ma io mi riconosco nei valori del centrodestra senza alcun tentennamento. Piuttosto le chiedo: appoggerebbe un finto centrodestra il cui candidato è storicamente vicino alla sinistra e oggi indossa la maglia di Fratelli d’Italia e della Lega?” Insomma, Casino è così di destra che nemmeno il candidato ufficiale della destra lo convince. Sarà il cognome? O sarà che è tutto il progetto ad essere un grande casino, mosso più dalla sete di potere che da un’idea politica? Nel frattempo, tra i consiglieri eletti nella coalizione minestrone, spuntano i soliti volponi e trasformisti, quelli che negli anni hanno contribuito a demolire, pezzo dopo pezzo, ciò che un tempo si chiamava sinistra a Matera.

Comunque vada, una cosa è certa: la sinistra non ha vinto. Ed è solo da questa dolorosa, necessaria autocoscienza che può partire una riflessione seria. Su come ripensare, ricostruire e finalmente smettere di svendere l’idea di una vera alternativa.

Un’alternativa, se vogliamo renderla possibile, richiede il coraggio di ripensare e ricomporre un fronte comune: con AVS, il PD e il M5S e chiunque condivida una visione chiara e fondata sulla giustizia sociale, sulla giustizia ambientale, sull’uguaglianza, sulla solidarietà, sui diritti umani e civili.

Non si tratta di cancellare le differenze, ma di riconoscere che esiste un campo valoriale che ci unisce, che non dice solo da che parte stiamo, ma dalla parte di chi siamo. È su quel terreno che possiamo e dobbiamo ritrovarci e unirci.

Solo questa visione comune, fondata su principi condivisi, può generare un cambiamento vero: capace di decostruire i vecchi e rognosi paradigmi fondati su interessi e rendite di potere, e rimettere al centro non semplicemente una città, ma le persone che la vivono e l’ambiente che le accoglie.

In attesa di improbabili apparentamenti, mi auguro almeno tre cose:

A) che qualcuno, all’interno della coalizione minestrone, trovi il coraggio (e l’onestà) di proporre una bella seduta di psicoterapia collettiva;

B) che, nell’attesa, lunga, com’è noto, dei risultati dell’analisi, si cominci almeno a espellere qualche legame tossico, magari restringendo quel “campo larghissimo” che a Matera si è dilatato così tanto da sconfinare a destra… e geograficamente fino a Lauria.

C) e infine, che sarebbe forse il caso di tornare a tendere la mano alle forze progressiste di Sinistra e non di certo ad Azione, Italia Viva, Forza Italia e compagnia centrista;

La D sarebbe un miracolo. Ma si sa, a sinistra si tende più all’agnosticismo che alla fede.

E magari si smetta anche con la guerra di comunicati e post grotteschi sui social e si cominci a parlare di contenuti e a guardarsi allo specchio. Ma per scavarsi dentro, non per contemplarsi nel proprio riflesso. Perché si sa: chi si innamora solo della propria immagine, prima o poi, rischia di annegare.”