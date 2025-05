Cifarelli: “Materani, aprite gli occhi! C’è un inganno…” E lancia anche appello a elettori Pd e Progressisti

Al tavolo di una conferenza stampa con i rappresentanti delle nove liste che continueranno a sostenerlo ,anche dopo il ballottaggio dell’8 e 9 giugno, e con il supporto dei 18 consiglieri di ”maggioranza”’ consiliare con quale sottoscriverà un patto di lealtà, il candidato sindaco Roberto Cifarelli non molla e rinnova l’invito alle ”materane e ai materani” a compiere un ultimo sforzo per la vittoria finale nella sfida con il candidato Antonio Nicoletti. E guarda al governo della città e anche a quello regionale che -ha osservato Cifarelli- dopo la nostra vittoria potrebbe subire contraccolpi. Un effetto a catena. Ma una cosa per volta. Prima il voto, cominciando con il ricordare sul piano politico chi è il suo antagonista.



“Tu Nicoletti non sei cosa diversa dalla Destra-ha detto Cifarelli- perchè da più di 10 anni sei incaricato dalla Destra per fare quello che stai facendo prima al Comune di Matera, poi all’Apt e adesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 . Puoi dire che sei un tecnico? Certo , ma di Destra perchè ti hanno nominato De Ruggieri e Bardi. Noi continuiamo a mantenere un atteggiamento di grande responsabilità . Parliamo dei temi della città. Altre storie ci interessano poco . Adesso, voler passare per vittima, è anche un pochettino curioso. Se c’è una vittima che è stata infangata durante la campagna elettorale sono io. Semplicemente ho provato a dire chi sono a testa alta, perchè mica mi devo preoccupare perchè ho fatto politica semplicemente perchè i materani me lo hanno consentito con il loro voto. Guardate…Anche la mistificazione su Cosa hai fatto in 30 anni e altro ? Su questo ho preferito fermare i collaboratori che avrebbero voluto pubblicare il curriculum . Ho mantenuto un profilo umile . Non sono nè presuntuoso e nè arrogante. Sono una persona popolare . Così sono, così ero e così resterò . Io non sono uno che diffonde comunicati stampa scrivendo ” grazie a me si sta facendo il bunker all’ospedale per la radioterapia , lavori al pronto soccorso …Vorrei piuttosto sapere da Bardi cosa ha fatto in questi sei anni per Matera ”. E qui l’invito agli elettori a non farsi incantare da scelte che nulla hanno a che fare con la storia di Matera e nei giorni scorsi ha commentato , dopo il voto del primo turno, che la città non è di Destra.



“Dico ai materani, alle materane : aprite gli occhi! -ha detto il candidato della coalizione.La verità è che c’è un inganno . Si scrive Nicoletti, ma si legge Bardi, Meloni, Salvini…Continuo a parlare delle cose da fare per la città. Vado ovunque. Mi sto occupando della questione della casa per i giovani, dell’accoglienza bus per i turisti e su questi temi spiegheremo cosa vogliamo fare. Sono pragmatico, affronto i problemi per risolverli. Non ci possono essere trasformismi da Potenza. Se ne stiano tranquilli. Si preoccupassero di mantenere il governo regionale, perchè con la vittoria di Cifarelli si mette in discussione anche il governo regionale . Poi ovviamente sono contento dei risultati raggiunti, che si dovesse andare al ballottaggio era una delle possibilità prevista dalla legge. E’ stata fatta una campagna elettorale sul voto disgiunto. Ma non fa niente . Adesso che non c’è più il disgiunto,bisogna capire se ci si vuol disgiungere da sè stessi oppure se si voglia andare nella direzione giusta. Ringrazio, prima di tutto, gli altri candidati sindaci , i candidati consiglieri. Del loro operato- ha aggiunto Cifarelli- restano le idee, le proposte, che abbiamo il dovere di raccogliere soprattutto se ci può essere una affinità culturale oltre che politica. Certo la formula politica che è emersa dalle primarie dei ragazzi è chiara e non è stata una finzione, come abbiamo detto in altre occasioni. Ringraziamo i candidati sindaci anche per le aperture fatte in queste ore (il comizio congiunto di Vincenzo Santochirico e di Domenico Bennardi)e stiamo valutando, raccogliendo e nelle prossime ore valuteremo quale risposta dare . Noi ci rivolgiamo alle materane e ai materani che hanno votato per altri candidati sindaci e altre liste, perchè è la nostra natura. Quando i ragazzi hanno lanciato le primarie hanno chiuso solo a un campo politico che, guarda caso, è quello rappresentato da Nicoletti . Non hanno mai chiuso al resto, ai progressisti , al Partito democratico. Noi in maniera naturale ci rivolgiamo, ringraziando quanti hanno consigliato in queste ore una preferenza per il sottoscritto e mi riferisco al segretario regionale del Pd e ad altri che in queste ore stanno manifestando la loro adesione alla nostra proposta politica .



Ci rivolgiamo -ha ribadito Cifarelli-alle elettrici e agli elettori del Pd e dei progressisti, perchè noi vogliamo che la guida di Matera venga assegnata ai materani, anzicchè questa città venga commissariata da Bardi. Questo è il segnale e vogliamo che ci confrontassimo con le elettrici e gli elettori anche di quel campo sui contenuti,sulle proposte che facciamo per la città: welfare, fuga di cervelli, turismo”. Roberto Cifarelli ha aggiunto che voterà ”Si” per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza in consiglio regionale, e del resto è un rappresentante del Pd, presenterà un ordine del giorno perchè la Basilicata interrompa i contatti con Israele, finchè non si fermerà la carneficina in corso a Gaza. Tentar non nuoce. La pace si sollecita anche così.