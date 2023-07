La richiesta di Angelo Sarra: A Piccianello l’antica formella della Bruna.

E la proposta che un materano verace come Angelo,sempre pronto a contribuire nel difendere e valorizzare storia e identità di Matera, ha lanciato nel corso di una trasmissione della maratona di Trm network per il 2 luglio condotta dalla collega Antonella Losignore.



Una formella della Madonna della Bruna che era in un tabernacolo collocato nel secolo scorso tra via Roma e via Lucana, realizzata dai materani per ringraziare i santi patroni Eustachio, Maria Santissima della Bruna e sant’Andrea dall’aver risparmiato la cittadinanza dal devastante terremoto del 16 dicembre 1857. Ma nel 1912 quel tabernacolo, con la statuina della Madonna, e accanto le immagini dipinte in rame dei due Santi ,(da qui U ‘ Tre Sond) venne abbattuto per far posto alla strada. Al suo posto, ma nel dopoguerra, nel 1957 venne collocata una edicola policroma in ceramica per ricordare la ‘’grazia’’ ricevuta ( sintetizziamo il concetto) del 1857.



E la statua della Madonna della Bruna? Dimenticata e poi ritrovata grazie al fiuto e alla pazienza di Franco Di Pede, altro appassionato di cultura materana. La statua è custodita nel museo Diocesano e Sarra e Di Pede chiedono e auspicano che possa essere collocata al rione Piccianello, luogo di riferimento- con la Cattedrale- della Festa del 2 luglio. Chiesa di Maria Santissima Annunziata, piazzetta del carro trionfale o altro luogo del quartiere? Da vedere.



La memoria non si cancella e se c’è una patina di grigio basta una spolverata, per rinnovarla e farla vivere soprattutto per le future generazioni . Del resto il rione Piccianello tutto l’anno, ma soprattutto durante la Festa del 2 luglio, è impegnato a rinverdire una tradizione fatta di fede e cultura. La Madonna, il Bambinello, il carro trionfale, i cavalieri e quanti concorrono alla buona riuscita dell’evento fanno parte di una storia fatta di tanti capitoli noti e meno noti, a cominciare dalla leggenda del carrettiere che incontrò una bella Signora, la Madonna della Bruna, che espresse la volontà di entrare in città per incontrare la comunità. E quel carretto venne addobbato in maniera trionfale. Leggenda m anche storia (senza dilungarci) con il carro e la festa finanziati dal conte Giovan Carlo Tramontano . Proprio quello dei cinquecentesco castello rimasto incompiuto, dopo la decisione della nobiltà locale di mettere fine ‘’ai soprusi’’ di un esattore che aveva cambiato regole ed equilibri. Un pezzo di storia spagnola, aragonese, del regno di Napoli che troviamo nella festa con la presenza dei cavalieri in costume con corazza, elma, bandiera e altri elementi della divisa che ricordano quell’epoca.



A guidarli il generale Angelo Raffaele Tataranni, che da 54 anni è nel Corpo dei Cavalieri dopo aver fatto carriera. E l’arrivo e la partenza dei cavalieri, cadetti e amazzoni compresi, sono un evento da non perdere in tutte le fasi della Festa. E Piccianello ne ha visti passare tanti, con tanti episodi da ricordare e raccontare, compresa la caduta da cavallo – nel 1980 – di monsignor Michele Giordano. E da allora, gradualmente, quella pratica del clero di andare a cavallo scemò fino a essere soppressa. Un segno dei tempi e una lenta cancellazione delle tradizioni. Per questo insistiamo, nei servizi che abbiamo proposto in questi giorni, che non si cancelli e non si appanni la memoria. Angelo Sarra e Franco Di Pede ce lo hanno ricordato. Un ricordo e una formella della Bruna, che potrebbe essere ospitata a Piccianello. Chissà. Magari per l’anno prossimo, a 20 anni dalla scomparsa del battagliero don Giovanni Mele del quale nel quartiere abbiamo- e con rimpianto- un ottimo ricordo