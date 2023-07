Spegnete quel totem… all’ospedale di Matera

“La senti questa voce…” cantavano Peppino Di Bari e i Ricchi e Poveri a San Remo del 1970….ed era quella del cuore. All’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, invece, c’è si una voce che si sente in continuazione, dicono da tempo, ma non è quella melodiosa di una bella canzone. Bensì quella petulante e fastidiosa di un totem non più funzionante, non riparato e nemmeno spento. Ce lo avevano segnalato qualche tempo fa, ma fino a quando non lo abbiamo verificato di persona, questa mattina, non gli avevamo dato importanza. Quello che può apparire un dettaglio è, invece, una ulteriore manifestazione dello stato di degrado della sanità lucana e, nella fattispecie, quella materana. Dunque, chi sosta nella zona antistante le postazioni delle casse del nosocomio, collocate al piano terra, è esposto in continuazione e senza interruzione, ad un messaggio registrato emesso da un totem che ripete ad alto volume e con fastidiosa voce metallica queste parole: “non rimuovere la ricetta, lettura in corso“. Noi abbiamo impiegato poco, dovendo solo ritirare degli esami. Ma a chi, nei momenti di maggiore affollamento, rimane lì per molto più tempo ad espletare le proprie incombenze deve risultare davvero molto fastidioso. Ed immaginiamo lo sia molto di più per chi in quell’ambiente ci lavora, stando dietro a quegli sportelli dalla mattina alla sera. Per essi (come ci è stato confermato da alcuni) quella voce diventa, infatti, una vera e propria ossessione, specie quando in quella sala d’attesa non c’è nessuno. Perché è proprio nel silenzio che quell’imperativo “non rimuovere la ricetta, lettura in corso” ripetuto ad un interlocutore inesistente, si sente maggiormente e si trasforma in vero e proprio inquinamento acustico, molto disturbante nell’espletamento dei propri compiti. E allora, la domanda banale è: perchè quel totem non viene spento, considerato che è guasto? Perchè, sembra che lo stesso sia collegato all’unica “spina” a cui è connesso anche un altro apparecchio, questo funzionante. Quindi, per non inibire il funzionamento di quest’ultimo, si lascerebbe in viva voce quel totem che da tempo non funziona più. E’ evidente che, se così fosse, sarebbe una assurda. Possibile che non si ripari questo totem che da tempo sembra sia guasto? E, nel frattempo, possibile che non si possa cambiare quella “presa” e renderla singola o silenziare, quantomeno, quel totem non funzionante? Davvero ciò è un’impresa davvero così impossibile per la struttura organizzativa di questo ospedale? E se non si è in grado di risolvere questione di ordinaria amministrazione come questa, come si può pretendere fiducia a che vengano risolti problemi ben più complessi? Dottoressa Pulvirendi, Assessore Fanelli per cortesia: spegnete quella maledetta voce! Cambiate quella spina. Staccate o riparate quel totem.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.