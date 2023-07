All’Unibas Potenza, 54° Seminario Itinerante Regionale Italiano, sulla Basilicata

Si terrà domani 4 Luglio 2023 ore 9.00 presso l’Aula Magna del Campus dell’Università della Basilicata a Potenza la cerimonia di avvio delle attività del 54° Seminario Itinerante Regionale Italiano – La Regione Basilicata che si svilupperà sino all’8 luglio, come da programma che leggete più avanti. “Il progetto, già al secondo anno di attività, –si spiega in una nota- è una iniziativa culturale nell’ambito dell’accordo tra l’Università di Basilicata e l’Università Popolare di Trieste sotto l’egida dei soggetti ordinatori quali il Consolato Generale D’Italia a Capodistria e l’Istituto di Cultura della Repubblica di Slovenia e si propone di far conoscere la Basilicata ad una delegazione di docenti di cultura italiana provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia e dal Montenegro. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte per i saluti istituzionali – Ignazio Marcello Mancini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, Emilio Fatovic, Presidente dell’Università Popolare di Trieste (delegato MAECI), Giovanni Coviello, Console Generale d’Italia a Capodistria – Slovenia, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Cristian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, Mario Guarente, Sindaco di Potenza, Marisa Semeraro, Consulente Pedagogica del Governo Italiano in Slovenia/Capodistria, Prof.ssa Alica Princic Rohler Dirigente dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia.

Alle ore 10.00 il professore Michele Greco, Prorettore alle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi della Basilicata presenterà il programma del “Seminario Itinerante Regionale Italiano: la Basilicata” e alle ore 11.00 il prof Paolo Conte, docente dell’Università degli Studi della Basilicata terrà la prima lezione dal titolo: La Basilicata in età moderna: dalla dominazione spagnola alle rivoluzioni risorgimentali.”

Questo il programma del seminario:

54° “Seminario Itinerante triennale Regionale Italiano” -La Regione Basilicata

POTENZA -MATERA 3-8 LUGLIO 2023

4 Luglio 2023

ore 9.00 Cerimonia di avvio delle attività presso l’Aula Magna del Campus dell’Università degli Studi della Basilicata a Potenza

Saluti istituzionali

Prof. Ignazio Mancini – Magnifico Rettore Università degli Studi della Basilicata

Dott. Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata

Dott. Mario Guarente – Sindaco di Potenza

Dott. Giovanni Coviello – Console Generale d’Italia a Capodistria -Slovenia

Prof. Emilio Fatovic – Presidente Università Popolare di Trieste – Delegato Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Italiana

Prof.ssa Marisa Semeraro – Consulente Pedagogica del Governo Italiano in Slovenia /Capodistria

Prof.ssa Alica Princic Rohler – Dirigente dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia

ore 10.45

La Basilicata in età moderna: dalla dominazione spagnola alle rivoluzioni risorgimentali

– Prof.Paolo Conte – Docente dell’Università degli Studi della Basilicata

ore 15.00

Visita guidata al centro storico di Potenza

– Lezione guidata a cura Dott.ssa Adriana Pavese -Comune di Potenza

– Visita all’esposizione dell’Artista “Gianfranco Miksa”

Ore 18.00

Visita Studio Azienda “Le Cantine del Notaio”, Via Roma ,159 Rionero in Vulture

– Lezione guidata a cura del prof. Giancarlo Di Renzo – Università degli Studi della Basilicata

5 luglio 2023

Ore 09.15

Visita al Museo Nazionale Dino Adamesteanu – Prof. Fabio Donnici -Università degli Studi della Basilicata

Ore 11.00

Visita alla Cattedrale di San Gerardo al Museo Diocesano – Dott.ssa Simona Sagarese -Arcidiocesi di Potenza -Muro Lucano-Marsico Nuovo

Ore 15.00

Campus a Potenza Università degli Studi della Basilicata- Aula Newton – Via dell’Ateneo Lucano,10 : La Val d’Agri ed il distretto estrattivo – Prof. Salvatore Ivo Giano -Università degli Studi della Basilicata

Ore 16.45

Incontro con i Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.ssa Claudia Datena e Dott.ssa Debora Infante.

6 luglio 2023

Ore 11.00

Campus dell’Università degli Studi della Basilicata a Matera, Via Lanera 20 Aula B003

Basilicata Novecento. Il “secolo breve” di una regione in progressiva trasformazione

Prof. Donato Verrastro -Università degli Studi della Basilicata

Ore 15.00

Hotel San Domenico Sala Meeting

Introduzione della prof.ssa Marisa Semeraro – Consulente Pedagogica del Governo Italiano

– Mariolina Venezia – Scrittrice e sceneggiatrice materana e vincitrice del Premio

Campiello

Ore 17.00

Conoscenza della Comunità Arbereshe

Prof. Ferdinando Mirizzi -Università degli Studi della Basilicata

7 Luglio 2022

Ore 9.30

Visita studio nella “Magna Grecia” Metaponto : area del Parco archeologico

Lezione e visita guidata a cura della prof.ssa Maria Chiara Monaco e dei Proff. Dimitris Roubis e Fabio Donnici -Università degli Studi della Basilicata

Ore 15.30

Visita Studio alla Rabatana di Tursi e ai paesaggi calanchivi di Craco e Aliano

– Lezione guidata a cura del Prof. Mario Bentivenga – Università degli Studi della Basilicata

(DIS);

8 Luglio 2023

Ore 9.30

Visita Studio ai Sassi di Matera e Palombaro e alla collettiva “5 Artisti della Comunità Italiana”

Lezione guidata a cura della dott.ssa Ester Maria Annunziata

NB: Potrà subire delle variazioni per ottimizzare il tempo a disposizione dei partecipanti.