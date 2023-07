Oggi a Marina di Ginosa al via la colonia estiva per 80 anziani e 42 minori

E’ iniziata oggi a Marina di Ginosa per 80 anziani e 42 minori la consueta colonia estiva. “Un servizio importante, che ogni estate garantiamo – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino – parliamo di un investimento di circa 41.000 euro per quanto riguarda la colonia per i bambini presi in carico dal Servizio Sociale, che comprende anche attività presso centri diurni, palestra, piscina e tempo libero.

E un investimento pari a 20.000 euro per la colonia degli anziani, le terme e la festa annuale. Per entrambe le fasce, questi momenti rappresentano tutto il bello della stagione estiva: ritrovarsi, chiacchierare, divertirsi godendo delle splendide spiagge di Marina di Ginosa. In una parola sola: condividere. Alla colonia estiva, che ogni anno cerchiamo di migliorare, si aggiungono altre iniziative dedicate ad anziani e minori. Penso, in ordine di tempo, a “Connessioni’’ e al Cohousing di quartiere, con il progetto Nonni Felici, che vede la fattiva collaborazione tra diverse associazioni locali. Un ringraziamento agli uffici del settore Servizi Sociali e un grazie per la collaborazione con la cooperativa Alima.”

