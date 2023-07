Carmen Lasorella all’aperi-conferenza stampa del 5 luglio a Matera

Un’aperi-conferenza stampa: si terrà a Matera mercoledì 5 luglio (ore 11, La Fedda Rossa, via del Corso 90) per parlare delle prossime iniziative legate al Premio Letterario Nazionale “Melina Doti” (www.premiomelinadoti.it), giunto alla quarta edizione. Dedicato alla scrittrice di Sasso di Castalda (Potenza), che con i suoi racconti e romanzi ha divulgato i valori della gente di Basilicata nel mondo, il Premio quest’anno celebra il 90° anniversario della nascita dell’autrice lucana ed anche l’approdo all’edizione 2023 del Salone del Libro di Torino. Il Premio è rivolto ad autori over 50 chiamati ad elaborare racconti brevi sul tema “Il rapporto con le radici al tempo dei social” ed è possibile iscriversi fino al prossimo 31 agosto. La Giuria, presieduta da Carmen Lasorella, è composta dal giornalista e scrittore Mimmo Sammartino, dalla consigliera al Comune di Potenza, Angela Blasi, che da Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità ha concesso il Patrocinio gratuito (confermato dall’attuale Presidente Margherita Perretti), dall’ex sindaco di Sasso di Castalda, il medico e scrittore Rocco Perrone, dalla pioniera del volontariato pugliese Dora De Palma. All’aperi-conferenza stampa del 5 luglio, insieme alla giornalista Anna Langone, ideatrice del Premio e figlia di Melina Doti, interverranno alcuni componenti della Giuria. L’appuntamento con conferenza e aperitivo è dunque fissato per mercoledì 5 luglio, alle ore 11, a La Fedda Rossa, in via del Corso 90, a Matera.

