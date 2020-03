La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 26 marzo, sono stati processati 208 tamponi per l’infezione da Covid-19.

Di questi 190 sono risultati negativi e 18 positivi.

I nuovi positivi sono così distribuiti:

Avigliano 1

Villa d’Agri 1

Montemurro 2

Potenza 5

Rapolla 1

Tramutola 2

Matera 2

Policoro 2

Valsinni 2

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 144 su un totale di 1254 tamponi analizzati. Ad essi vanno aggiunti i 7 casi diagnosticati fuori regione di residenti in Basilicata e ad oggi in isolamento domiciliare.

Attualmente i casi rimangono circoscritti nei 26 i Comuni interessati fino ad ora da casi positivi, su 131 dell’intera regione.

Registrato un primo caso di guarigione al Madonna delle grazie di Matera, una dimissione che è avvenuta ieri sera ma di cui non si è avuta notizia ufficiale dalla ASM, sebbene trattasi di una buona notizia che non può che rincuorare chi ogni giorno legge questi bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/bene-guarisce-e-dimesso-degente-covid-19-e-la-asm-tace/).

In Basilicata ci sono 103 persone in isolamento domiciliare e 37 ricoveri di cui 15 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

È salita a 278.027 euro la cifra raccolta sinora nell’ambito della campagna della Regione Basilicata “Scacco matto al coronavirus”.

Il prossimo aggiornamento domani, 28 marzo, alle ore 12,00.