Ci ha fatto piacere apprendere ieri sera, giovedì 26 marzo, con un tweet del Tg3 Basilicata delle 21,13 e da un altro successivo dell’emittente Trm , della notizia della guarigione di un operaio di 60 anni di Matera, contagiato nei giorni scorsi dal coronavirus. E poi dimesso dal reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie ,dove era stato sottoposto a una terapia innovativa con un farmaco per la cura dell’artrite. E bene hanno i colleghi a darne notizia. Hanno fatto appieno il propprio dovere. Peccato, però, che l’ Azienda sanitaria di Matera non l’abbia comunicato, come sarebbe stato opportuno che fosse, trattandosi dell’unica notizia ”positiva” di questa fase sofferta e anche intrisa da tante e, purtroppo, deleterie polemiche (sindaci, sindacati, Regione, task force ecc) su come venga gestita l’emergenza da covid 19 in Basilicata. Un clima che non contribuisce, e questo è un dato di fatto,a creare un clima di fiducia tra cittadini e Sanità pubblica ospedaliera.

Peccato non averne avuto notizia in maniera ufficiale e ci chiediamo perchè, visto che intorno alle 20.30 avevamo ricevuto dalla Asm un comunicato ufficiale sulla attivazione di ” 4 unità speciali anticoronavirus” , a valle di un provvedimento regionale. Ottima notizia per tempestività operativa . Ma non c’è stata alcuna comunicazione sulle dimissioni del paziente tornato a casa e guarito dopo le cure al Madonna delle Grazie. Sarebbe stato un apprezzamento al lavoro svolto dalla struttura e a quanti ci lavorano con grande spirito di abnegazione, nonostante le difficoltà. Li chiamiamo eroi, ma quando se ne presenta l’occasione per farlo, l’opportunità viene sprecata. Magari lo dirà (oggi 27 marzo)alle 12 la task force regionale sul coronavirus, con il report sui dati del 26 marzo, che è la struttura preposta – attraverso l’ufficio stampa della Regione Basilicata- alla comunicazione sulla materia. Ma non è la stessa cosa. E non è questione di campanile (le divisioni non servono) ma di una puntuale informazione che non c’è stata. Come -purtroppo- è accaduto per altre situazioni che hanno riguardato il Madonna delle Grazie ”vittima” nel recente passato di una comunicazione incompleta e a volte fuorviante. Da poco migliorata e ne prendiamo atto.

Attendiamo dal Madonna delle Grazie ancora buone notizie, con le dimissioni – auspichiamo- di altri degenti ricoverati e uno, in particolare, noto. Ma questa volta le due righe vengano dalla Asm, come è giusto che sia, anche per ringraziare quanti in silenzio e senza protagonismo non si risparmiano in questa fase difficile per la città e per la provincia di Matera. Lo diciamo anche a ricordo di quanti si sono spesi quasi 20 anni fa, il Madonna delle Grazie venne inaugurato nel 2003, per un ‘ospedale nuovo’ dalle tante potenzialità. Ma nei fatti svuotato gradualmente di funzioni in nome di una ”riorganizzazione” territoriale, chiamiamola così con un eufemismo, che ha portato ai risultati che sappiamo.