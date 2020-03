C’è chi lo porta in bianco e in caso di verifica lo compilerà sul posto, per non commettere errori di interpretazione, e magari con l’apporto dei rappresentanti delle forze dell’ordine e chi ce l’ha già bello e pronto.

E’ il caso di un cittadino materano che ha raggiunto in auto il supermercato di fiducia , compilando nel dettaglio il nuovo modello aggiornato di autodichiarazione del 26 marzo. E così ha dichiarato, in coda al modulo di recarsi presso il supermercato del centro commerciale per acquistare beni di prima necessità indicando anche la tipologia (latte fresco, carne, pesce e verdura) percorrendo l’itinerario che da via Marconi (al rione Piccianello) lungo via San Vito -SS 7 – SS 99 porterà al centro commerciale in località Venusio.

Eccesso di zelo? Reminiscenze di fureria del vecchio servizio militare di leva. I fogli di marcia, con tanto di dati per uomini, mezzi , motivazione e trasporti, non facevano una piega con tanto di timbri firme e controfirme, compreso il presumibile orario di rientro in caserma.

Impossibile oggi indicare quanto durerà la fila per la spesa e con tutte le distanze e i tempi da rispettare. L’orario buono? E’ un terno al Lotto. La contr’ora?

Ma puo’ capitare che tutti la pensino allo stesso modo…Del resto la gran parte dei materani e italiani ha tanto tempo libero a disposizione. Ma occorre essere previdenti.

Ricordatevi degli orari di chiusura dei negozi e in particolare di quelli per generi di prima necessità.

I tabaccai, per esempio, chiudono alle 20.00. E se fate ritardo ci sono i distributori automatici.

Quanto alle farmacie c’è sempre quella di turno.