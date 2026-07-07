Spettacolo al 15° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di Volley Misto. Le finali giovedì e venerdì.

“Spettacolo e calore, amicizia e sport stanno riempiendo ogni sera le tribune della struttura sportiva della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera. Il 15° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di Volley Misto, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la Volley Events Matera stra riscuotendo ogni settimana grande successo e apprezzamenti. La formula, tornata al classico 6vs6 ha riscosso un enorme approvazione da parte degli atleti e degli appassionati della disciplina, che hanno premiato l’organizzazione con tante iscrizioni e soprattutto un bellissimo e interessante livello sportivo sul campo.” E’ quanto riportato in una nota in cui si da atto che “Il bilancio della Prima Fase del Torneo della Bruna di Volley Misto è positivo. L’attesissimo ritorno alle origini con la classica formula del 6 contro 6. E la prima fase di qualificazione si è conclusa con ben 20 gare per il livello amatoriale e 10 gare per il livello pro. In tutte le sfide si è registrato un livello di gioco decisamente alto, con match accesi e uno spettacolo tecnico che ha superato le aspettative. Questo agonismo ha contagiato tutti, creando un entusiasmo travolgente sia in campo, tra le squadre e gli atleti, sia fuori dal rettangolo di gioco. Il pubblico ha risposto con grandissimo calore, riempiendo costantemente le tribune del centro sportivo della Parrocchia di Sant’Agnese e confermando il successo di una manifestazione, che continua a essere un punto di riferimento per la comunità sportiva materana in ogni disciplina. Nel girone definito “Amatoriale” ben dieci le squadre iscritte, che si sono date battaglia per tutto il mese di giugno in cerca della qualificazione verso le finali. L’Amara Team ha sbaragliato la concorrenza al momento vincendo tutte i set delle quattro gare disputate (12-0 il conto set); seguita a ruota dalla Zipa, che ha vinto tutti i quattro i suoi incontro, ma lasciando per strada tre set agli avversari (9-3). I simpatici Voltaren e Birra seguono con 3 successi e una sconfitta (9-3 comunque il conto set); mentre Ta&Co Autoparking/Atomic Fitness ha raccolto comunque tre vittorie su quattro gare ed è qualificata per differenza set al quarto posto (7-5); TS Luxory Car è l’unica squadra ad avere il conteggio in parità 2 vittorie e 2 sconfitte (5-7); mentre con una vittoria a testa inseguono Volley Mort, Karasuno e I Gin Tonici. Chiude la classifica la B.M. Technology. Nel girone “Pro” invece, la Volt e Di Marzio qualificata come prima con quattro successi; inseguita da Cassa Grotta del Casalnuovo (3 vittorie e una sconfitta) e dalla Ducati One Beach (2 v e 2 p). Duferco Team riesce a vincere solamente una sfida, mentre i Desperados non riescono a raccogliere punti, nonostante il grande impegno e i tre set vinti su dodici disputati.

Conclusa la fase di qualificazione, l’attenzione si sposta ora sulle decisive fasi a eliminazione diretta. Dopo la pausa in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, alla quale è dedicata la manifestazione, spazio alle eliminazioni dirette. Casa Grotta del Casalnuovo attenderà la vincente del play-in tra Duferco Team e Desperados; mentre Volt/Di Marzio giocherà contro la Ducati One Beach le semifinali della categoria Pro; mentre nella categoria amatoriale, spazio direttamente alle semifinali da questa sera alle ore 20 con Amara Team contro Ta&Co Autoparking/Atomic Fitness; a seguire Zipa contro Voltaren e Birra. Le finali della manifestazione si disputeranno in due giorni, sempre presso la struttura sportiva della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera. Giovedì 9 luglio 2026 alle ore 20.30 spazio alla festa della categoria Amatoriale; mentre venerdì 10 luglio 2026 alle ore 20.30 in campo scenderanno le squadre della categoria Pro.”