Ecco il video di “Restore my soul”, il singolo dei Krikka reggae

“Disponibile da oggi su Youtube il video di “Restore my soul”, il singolo della band lucana contenuto, insieme al precedente “Non puó finire cosí”, nel nuovo album in uscita il prossimo autunno, e che vanta la collaborazione con la nota cantante Mama Marjas. Lo scorso 1 luglio, in occasione della “Giornata internazionale del Reggae”, i Krikka fanno ritorno sulle scene con un brano reggae/roots che ad un primo ascolto sembra già un classico, un inno alla musica e alla sua capacità di cambiare in positivo il corso delle giornate. Attualmente la band è impegnata anche in un tour estivo che le permette di esprimere al meglio la dimensione live e dunque´fisica´ della sua produzione. Uscita per l’etichetta Kido Music, la canzone è ora accompagnata dal videoclip diretto da Francesco Inglese e Gianmaria Fiorillo: un gruppo di musicisti trascorre la propria giornata tra lavori noiosi e alienanti, e l’ascolto di musica per rallegrarsi; sará proprio la soddisfazione di questo bisogno che gli farà tornare la positività e l’allegria; musica che riecheggia da svariati supporti, a testimonianza di quanto la sua capacitá benefica possa coinvolgere tutte le etá ed epoche diverse.” «Abbiamo bisogno di good vibe per dare ristoro alla nostra anima – spiega Manuel Tataranno, una delle due voci dei Krikka -, troppo spesso affogata dallo stress e dai problemi. In questo brano suonare significa anche recuperare i supporti della musica, qualunque essi siano, come tornare ad una musica suonata davvero, valorizzando cosí la sua componente piú fisica». Queste le date del TOUR 2026 : 14 giugno: Marconia (MT) – Villa comunale; 21 giugno: Lavello (PZ) – Giornata del Rifugiato; 31 luglio: Chiaromonte Is Kianka town in dancehall style; 1 agosto: Castellaneta (TA) Kabana ls Kianka town in dancehall style; 7 agosto: Montemilone (PZ) – con Dino Paradiso; 9 agosto: Scanzano (MT) Baia delle scimmie, ls Kianka town in dancehall style; 16 agosto: Metaponto, MBF 26 – Meridional reggae reunion; 21 agosto: Nova siri (MT) ls Kianka town in dancehall style; 2 settembre: Cecina (FI) – Meeting internazionale antirazzista; 13 novembre: Milano – TBA; 14 novembre: Modena – TBA.

Credits brano

“Scritto da E.Tataranno (Manuel Brando), S.Cammisa (Big Simon) e Maria Germinario (Mama Marjas)

Prodotto, mixato e masterizzato da Dino Biasix Di Biase

Arrangiato da Dino Biasix Di Biase

Etichetta: Kido Music group

I Krikka reggae sono:

Manuel Brando Tataranno – voce

Big Simon Cammisa – voce

Frank & Vinz Magliocca – percussioni e batteria

Ivano Tarallo Grieco – tastiere, synth & programming

Enzo The Sceriff Russo – basso

Enzo O’ Messican Di stefano – chitarra

BIO: La band nasce nell’estate 2001 in occasione di feste e dance hall, in Basilicata, sulle spiagge della costa jonica. L’uso del dialetto bernaldese e la rielaborazione della musica giamaicana sono elementi che generano un impulso creativo spontaneo nei ragazzi della Krikka Reggae che, in pochissimo tempo, riescono a comporre un consistente repertorio di brani originali da suonare dal vivo. Nel 2004 la Krikka Reggae si aggiudica l’Italian Reggae Contest – promosso dal Rototom Sunsplash – come migliore gruppo reggae emergente italiano. Il primo album della Krikka Reggae esce a maggio 2005 (Ondanomala Record/Arezzo Wave distr. Edel). Il titolo è una chiara dichiarazione d’intenti “Da mo’ s’aval”, che in dialetto bernaldese vuol dire “adesso si fa sul serio”. Seguono “Na’ soluzion” con l’etichetta di Roy Paci Etnagigante – V2 distr. Universal (2006) e “Liberati” per l’etichetta Etnagigante Ingegni – distr. Goodfellas (2011) con la partecipazione di Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Nando Popu (Sud Sound System), Mama Marjas, Macro Marco, Franziska, Rankin’ Lele & Papa Leu, Hubu e Tonico 70. Nel 2012 esce “Lukania”, il singolo diventato un vero e proprio inno della loro regione. Nel 2014 esce il quarto album “In viaggio” (Krikka reggae/Artistfirst) che ospita Zulù’ dei 99 Posse, Roy Paci, Mr. Perfect Giddimani, Fido Guido e Patto Mc Fyah George. Nel 2015 cambia la formazione: il bassista Enzo Sceriffo Russo e il chitarrista Matteo “Wise Koala” Di Biase entrano a far parte della band. Il 2016 è l’anno del quindicesimo anniversario di carriera, festeggiato con un grande concerto tenutosi nel parco del Castello di Matera (Capitale Europea della cultura 2019). Seguono anni di live e progetti speciali e, nel 2020, la band pubblica “Confusione” in collaborazione coi Sud Sound System mentre comincia il lavoro in studio e la scrittura di nuovi brani per il prossimo album. Nel maggio 2021 esce “Milioni di prove”, singolo che supera i 100k di streaming e si piazza in classifica Fimi al 25° posto. Il 16 dicembre 2022, in occasione dei vent’anni di carriera, Krikka reggae pubblica per Lukania Sound Digital il suo sesto lavoro discografico, “Finché la musica suona”, album ben accolto da critica e pubblico, e anticipato dai singoli “Virus” e la title track. Il 2023 la Krikka lo impegna a girare in lungo e in largo l’italia con un lunghissimo tour da aprile a novembre, riempiendo Club e Piazze e conquistando ancora una partecipazione a TELETHON e in altri programmi Televisivi come CAMPER e LINEA VERDE, affermandosi come realtà musicale nazionale. La band torna musicalmente nel 2024 con un singolo dal titolo HATERS TELEMATICI con il featuring dello storico rapper della scena campana MORFUCO. Il 2025 comincia con l’impegno sociale della Krikka reggae che promuove e produce un brano contro il bullismo dal titolo ACCANTO in collaborazione con la classe 2°C dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PITAGORA di Bernalda vincendo il Premio nazionale della legalità indetto dalla Polizia di Stato. Il 25 aprile esce il singolo Briganti una rielaborazione del famoso brano dei Musica nova “Brigante se more” riattualizzata nel testo e con una base cumbia che richiama ad uno scenario di rivoluzione civile del sud. Il brano riscuote subito molto successo con migliaia di streaming già nel primo mese di uscita. Il 2026 anno del VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO della band sono in preparazione un tour celebrativo due singoli che anticiperanno il disco in uscita a fine settembre e un concerto in collaborazione con l’orchestra sinfonica 131 della Basilicata.”