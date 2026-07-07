Tappa a Maratea della campagna della Filcams Cgil sul lavoro nel settore del turismo

La campagna nazionale della Filcams Cgil “Non c’è turismo senza di noi” è approdata oggi sulle coste lucane con la tappa di Maratea. Per l’occasione la Filcams Cgil di Potenza ha incontrato numerose lavoratrici e lavoratori stagionali impegnati nel settore turistico, della ristorazione, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive. “Una giornata di ascolto, confronto e informazione -si legge in una nota- che ha visto il gruppo dirigente della Filcams Cgil di Potenza presente lungo il porto di Maratea, nel centro cittadino e nelle principali spiagge che caratterizzano la costa della “Perla del Tirreno”, per incontrare direttamente coloro che, con il proprio lavoro, contribuiscono ogni giorno al successo della stagione turistica lucana. L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sul valore del lavoro nel turismo e per ribadire che non può esistere accoglienza di qualità senza il pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.Nel corso della giornata il sindaco ha distribuito materiale informativo e fornito assistenza ai lavoratori stagionali, illustrando le principali tutele previste dalla contrattazione collettiva: corretti livelli di inquadramento, orari di lavoro, maggiorazioni per straordinari e lavoro festivo, diritti in materia di ferie e riposi, salute e sicurezza, contrasto al lavoro irregolare e strumenti di tutela sindacale.” “Il turismo – ha detto il segretario generale Filcams Cgil di Potenza, Rocco Casaletto – rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico della Basilicata, ma la sua crescita deve essere accompagnata da occupazione regolare, salari dignitosi, sicurezza nei luoghi di lavoro e corretta applicazione dei contratti nazionali”. “Essere presenti oggi a Maratea significa portare il sindacato direttamente nei luoghi dove il turismo prende forma ogni giorno grazie al lavoro di migliaia di persone – ha aggiunto Casaletto – Abbiamo incontrato tanti lavoratori stagionali, fornendo informazioni utili sui loro diritti e sulle tutele previste dai contratti nazionali. La nostra presenza vuole essere un punto di riferimento per chi spesso vive condizioni di precarietà e ha bisogno di conoscere gli strumenti per vedere riconosciuti i propri diritti. Dietro ogni albergo, ristorante, lido o attività turistica che funziona ci sono lavoratrici e lavoratori che meritano rispetto, dignità e giuste condizioni di lavoro. Per questo continuiamo a dire con forza che non c’è turismo senza di noi. La Filcams Cgil di Potenza continuerà nelle prossime settimane le attività di informazione e sensibilizzazione sui territori a maggiore vocazione turistica della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei diritti, contrastare ogni forma di irregolarità e promuovere un modello di sviluppo turistico fondato sulla qualità del lavoro e sulla valorizzazione delle professionalità del settore.”

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