La crisi è alla pompa e anche il turismo si spompa…

Non c’è trucco e non c’è inganno? Frase fatta che fa sorridere ma il dubbio anzi…la certezza resta perché il prezzo dei carburanti alla pompa continua a restare bloccato, nonostante l’annuncio della firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran per consentire alle navi di passare lo stretto di Hormutz…Il barile di petrolio (158 litri) sarebbe sceso a 80 dollari. E invece i prezzi di benzina e diesel restano bloccati. Il governo,naturalmente, dice che ha fatto tutto (copertura delle accise per le quali Giorgia Meloni aveva promesso di eliminarle https://www.youtube.com/watch?v=w6UfnnyJ3lw ) e che monitora la situazione. La vignetta di Franco Vitulli, con la consueta elaborazione all’intelligenza artificiale, fotografa una situazione di insostenibilità.E la cosa si ripercuote sul carovita( le merci viaggiano per gran parte su gomma) e induce a muoversi in auto o moto lo stresso necessario per lavoro o priorità. A pagarne le conseguenze è il turismo. E una città come Matera, effetto già cominciato nel 2019, si fa sentire anche ora. I visitatori si fanno i conti e si guardano intorno. La vicina Altamura più competitiva? Controllate i prezzi e i conti sono fatti. Conviene? recita la pubblicità della Coop…E l’invito diventa passaparola. Del resto la città murgiana dista appena 15 chilometri.