E’ Nunzia di Matera la nuova campionessa de “La Ruota della Fortuna”

E’ stata Nunzia di Matera la nuova campionessa di questa sera de La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui.

Neuropsichiatra infantile in servizio presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera (ha salutato insieme al conduttore l’intero reparto) Nunzia è arrivata in studio accompagnata dal compagno Salvatore, programmatore informatico, che ha seguito con emozione tutta la sua avventura nel programma.

La concorrente materana si è presentata all’ultima fase del gioco con un bottino già importante di 9.500 euro. Decisiva la manche finale, dedicata all’argomento “Pelo”, che ha regalato momenti di suspense. Tra le soluzioni da indovinare sono emerse espressioni molto note della lingua italiana come “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, “Cercare il pelo nell’uovo” e, infine, “E contropelo è una critica spietata”. Delle tre risposte, Nunzia ne ha indovinate solo la prima ma, fortunatamente è stata anche la risposta che le ha fatto conquistare il premio finale di 20.000 euro, portando così il suo montepremi complessivo a 29.500 euro e laureandosi nuova campionessa del programma.

Una vittoria che le consentirà di tornare nella prossima puntata con il titolo di campionessa, pronta a difendere il ricco bottino conquistato e a tentare di incrementare ulteriormente le sue vincite.

