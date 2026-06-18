Haaretz: Le Forze di Difesa Israeliane pubblicano la mappa dell’ampliamento della zona cuscinetto in Libano

“Il giorno dopo la firma di un patto provvisorio tra il presidente statunitense Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che tra le altre cose prevede che le parti garantiscano “l’integrità territoriale e la sovranità del Libano”, un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Reuters che Gerusalemme sta “conducendo negoziati tenaci” con Washington per mantenere una presenza militare nel Paese. Poche ore dopo, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno pubblicato una mappa che mostrava l’ampliamento della “Zona di Sicurezza” nel Libano meridionale, all’interno della quale operano le loro forze. Durante un evento governativo, Netanyahu ha affermato che la cosiddetta zona cuscinetto “separa i terroristi di Hezbollah dai nostri cittadini” e che le IDF vi rimarranno “finché le esigenze di sicurezza di Israele lo richiederanno”. In precedenza, le IDF avevano annunciato che il sergente maggiore (riservista) Alexander Filin, di 29 anni, era stato ucciso nel Libano meridionale mercoledì.” E quanto scrive oggi il quotidiano israeliano Haaretz in un articolo riepilogativa degli sviluppi di giornata e che così prosegue “A Teheran, il ministro degli Esteri Araghchi ha ribadito la sua affermazione secondo cui è responsabilità di Washington porre fine alla guerra “su tutti i fronti, compreso il Libano”. A Beirut, il presidente Aoun ha incontrato i negoziatori libanesi in vista dei colloqui di pace con Israele a Washington la prossima settimana, ha fatto sapere il suo ufficio, aggiungendo che ha sottolineato la necessità di mantenere la posizione del Libano riguardo a un cessate il fuoco permanente, al ritiro delle forze israeliane e al dispiegamento delle forze armate libanesi al confine internazionale con Israele. Il vicepresidente statunitense Vance ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che Washington vuole che il governo libanese “mantenga l’ordine nel Libano meridionale affinché Hezbollah non prenda il controllo del Paese” e affinché “gli israeliani non si sentano minacciati e, di conseguenza, non attacchino il Libano meridionale o Beirut”. Vance ha aggiunto che Trump sostiene che Israele abbia il diritto all’autodifesa, ma ha anche affermato che deve “rispettare questo processo di pace. È fondamentalmente un bene per loro e per l’intera regione”. Nel frattempo, le truppe israeliane di stanza in Libano hanno riferito ad Haaretz di essere quotidianamente coinvolte in scontri con migliaia di civili libanesi sfollati che hanno iniziato a tornare alle proprie case da quando gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con l’Iran, e di non aver ancora ricevuto istruzioni chiare su come gestire il ritorno dei civili. Un soldato ha dichiarato ad Haaretz che, poiché la leadership politica israeliana ritarda la definizione di una politica chiara, i soldati sono costretti ad agire come una forza di polizia di frontiera contro la popolazione civile , anziché concentrarsi sulle missioni operative delle Forze di Difesa Israeliane nella zona. La corrispondenza interna tra i comandanti delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ottenuta da Haaretz, ha inoltre rivelato una profonda frustrazione per l’assenza di una strategia coerente, e funzionari della sicurezza israeliana che hanno parlato con Haaretz hanno espresso la preoccupazione che la crescente tensione possa presto portare a danni sia per i soldati israeliani che per i civili libanesi. Secondo l’agenzia di stampa nazionale libanese, tre persone sono rimaste uccise giovedì in attacchi israeliani nel governatorato di Nabatieh, in Libano. La Siria non interverrà in Libano, ma nessuno può ignorare la freccia affilata che Trump ha scagliato contro Netanyahu quando ha espresso seri dubbi sulla capacità di Israele di raggiungere gli obiettivi per i quali ha occupato una vasta porzione di territorio libanese, ucciso migliaia di persone e distrutto villaggi e città. La conseguenza immediata è che il margine di manovra di Israele in Libano si ridurrà ulteriormente, scrive Zvi Bar’el.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.