Tra le migliori università nel mondo, solo una italiana è nella top 100/2027. Unibas non pervenuta.

Il QS World University Rankings 2027 anche quest’anno ha stilato la classifica delle migliori università del mondo e ancora una volta registra la crescita della Cina tra i migliori atenei mondiali. Anche se sono ancora gli Stati Uniti a farla da padrone con nove università tra le prime venti (con i soliti Oxford, Harvard, Cambridge e Caltech) mentre il paese asiatico registra la crescita più forte con il 72% delle università in crescita e un maggior numero di nuovi ingressi. Sono, invece, 26 gli atenei italiani che registrano un miglioramento rispetto alla classifica dello scorso anno, sebbene -purtroppo- quasi tutte rimangono nelle posizioni di retrovia e solo una si conferma nella Top 100: il Politecnico di Milano (87° posto, era al 98° l’anno precedente). Si deve scorrere oltre la posizione 400 per la prima università del Sud che è la Federico II di Napoli che si piazza al posto 401. Ma per quanto si possa compulsare la graduatoria non vi è traccia dell’UNIBAS che nella classifica del 2026 era scesa al 1.010° posto rispetto al 949° del 2025.

Il ranking valuta le università in base a sei indicatori chiave: reputazione accademica, reputazione dei datori di lavoro, rapporto docenti/studenti, citazioni per docente, rapporto docenti internazionali e rapporto studenti internazionali.

Il QS World University Rankings 2027 ha valutato 8.808 università di 106 Paesi. Di queste, solo 1.504 sono entrate in classifica.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.