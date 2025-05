Broglio per la lista “Matera è Matera in serie B”…con anatra all’arancia!

Da Matera, “capitale della Pace, del dialogo e del voto disgiunto“, la premiata ditta Antonio Andrisani e Michele De Novellis, denuncino che hanno “controllato e ricontrollato le buste dei seggi con le schede elettorali ma non si trovano….manca proprio il simbolo della loro lista “Matera è Matera in serie B”. Un mistero perchè, assicurano che ieri sera, erano accreditati dalla loro società di rilevazione “Dio ti ama” al 98,3% dei voti. Hanno quindi annunciato un “ricorso alla tipografia” è assicurato che, comunque, anche loro ci saranno….al ballottaggio. Nonostante il rischio di ritrovarsi nella bovina situazione di “anatra all’arancia”…..sebbene in qualche aiuto di qualcuno che si sposta da una parte all’altra, si spera sempre.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.