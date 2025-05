Giovani musicisti della ‘’Pascoli’’ con la nota giusta.

‘’Chi fa musica ha una marcia in più…musica è matematica e la fantasia ci sta…ed è un impegno per il loro cammino di crescita…’’. La preside dell’Istituto comprensivo ‘’Giovanni Pascoli’’ di Matera, Caterina Policaro, ha aggiunto una nota di verità sul pentagramma della ‘’scuola con il sorriso’’- come riporta uno slogan con un allegro simbolo che la contrassegna- salutando allievi, docenti, famigliari che hanno assistito al ‘’Concerto di fine anno scolastico’’ svoltosi martedì 27 maggio presso l’Auditorium ‘’ Raffaele Gervasio’’.



E lo ha fatto aggiungendo che è stata sorpresa da quanto fatto durante l’anno dagli allievi e dalle allieve del percorso strumento musicale della scuola di 1 grado, con tanti sacrifici dei giovani musicisti e delle loro famiglie e con il prezioso apporto dei docenti Nunzia Marcosano per il flauto traverso, Rosa Dell’Acqua violino, Luigi Gallipoli pianoforte e Giovanni Fossanova per la chitarra. E i ragazzi hanno interpretato alla grande lo spartito. Chissà un giorno frequenteranno il Conservatorio ‘’E.R Duni’’ e diventeranno famosi come Severino Gazzelloni, Ludovico Einaudi, Uto Ughi, Lorenzo Micheli. Sognare non costa nulla, un po’ di più esercitarsi, imparare e fare sacrifici. Per ora gli applausi a scena aperta dell’uditorio della scuola Pascoli. Bravi!