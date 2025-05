Lavori in centro ad Altamura. Disagi e decoro. Si provveda

Le foto che abbiamo ricevuto parlano chiaro. Piove e dai cantieri in corso nel centro di Altamura, tra via Federico II di Svevia e il piazzale del Municipio ,accade che terra e pietrisco finiscano un po’ ovunque, creando disagi a cittadini, turisti, attività commerciali. Così non va. Evitare che accada costa poco, magari una tavola sulle trincee di scavo aperto, una protezione comunque per non lasciare i cantieri aperti. Appello al buon senso,al decoro e al rispetto dei cittadini. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale, all’impresa e al comitato degli operatori economici perchè si provveda. Basta poco…