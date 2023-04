Scuole tecniche agrarie? Centrali e fondamentali

Nel BelPaese delle contraddizioni gli Istituti tecnici agrari e le professionalità che si formano ogni anno non possono essere considerate scuole di serie B. Anzi meritano autonomia,centralità, considerazione e un ruolo propulsivo nel BelPaese che punta sulle specificità dei prodotti del ”made in Italy”, che rappresentano uno dei punti di forza della nostra economia e dell’offerta turistica. Altro che cenerentole…di un sistema di istruzione e formazione, che deve fare i consueti conti tra domanda e offerta di lavoro e con tutte le ricadute – ahinoi, negative- quanto a competitività, occupazione, qualità e certificazione della filiera agroalimentare e della tutela dei territori. Se questo concetto fosse in cima alle cose da fare della politica e dell’impresa non staremmo a sentire le ipocrite lamentazioni sulla ”fuga dei cervelli”, dei mammoni (evitiamo gli anglicismi) che stanno a casa a bighellonare o ad alienarsi nel mondo dei social , sullo spopolamento delle aree interne , il prodotto interno lordo nazionale avrebbe un contributo di energia pulita proprio dal mondo agricolo. Ma occorre essere seri, imboccando la rotta giusta.’ La presenza a Matera di Mario Braga, presidente nazionale dei periti agrari, nel corso di un incontro svoltosi presso l’Istituto tecnico agrario ” Briganti” sul tema “Per una nuova scuola tecnica agraria” rafforza questa tesi, che giriamo alla filiera di amministratori e convegnisti da diporto che dovrebbe rimboccarsi le maniche e puntare sulla cultura del fare. Braga continua a battere lo stesso tasto un po’ ovunque,nell’ambito di un ciclo di incontri in varie regioni per contribuire a rendere sempre più attuale la figura del perito agrario, professionista impegnato nei processi di sviluppo del territorio, della tutela dell’ambiente e di crescita dell’agroalimentare italiano



” Gli Istituti tecnici agrari sono fondamentali per il rilancio del settore primario -ha detto il presidente dell’Ordine- e per la tutela del territorio ed è per questo che devono svolgere un ruolo primario per il Paese, anche nella Politica agricola comunitaria”. E invita il Governo guidato dal presidente del consiglio dei ministri ad accelerare su un percorso avviato dal precedente esecutivo. ” Siamo in ritardo – ha detto Braga- nel percorso di riforma avviato dal governo Draghi, del 22 settembre 2022,per istituire la Direzione delle istruzione tecnica agraria ,che consentirebbe autonomia e rilancio degli Istituti e delle professionalità che vengono formate. Quelle scuole, sono 120 gli istituti nel Paese e 20 con il sesto anno di specializzazione in enologia, vanno inserite a pieno titolo nei programmi della Politica agricola comunitaria, per arricchire di competenze le nostre esigenze e peculiarità nel confronto con l’Unione europea”. Pillole si saggezza e di concretezza, sopratutto che già nella fase antecedente all’Unità dell’Italia erano state espresse- con lungimiranza- dal marchese Cosimo Ridolfi del Granducato di Toscana. Un tuffo nel passato su una figura, citata dallo stesso Braga, che attivò a Meleto ( Siena) la prima scuola di agraria della Penisola con 12 allievi provenienti da varie regioni e con una serie di priorità su quel mondo dell’economia del territorio,ancora attuale. Il marchese, componente dell’Accademia dei Georgofili, fu un pioniere in un settore che merita di essere valorizzato e considerato per aver visto giusto …sulle cose da fare.



La giornata di studio è organizzata di concerto tra il Collegio provinciale dei periti agrari e periti agrari laureati di Matera, l'Itas "Briganti" e l'Itas "G. Cerabona" di Marconia di Pisticci.

