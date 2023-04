L’ASM in piazza per promuovere donazione di organi e tessuti

Sabato 15 aprile -dalle ore 10 alle 19,00 – l’Azienda Sanitaria Locale di Matera celebrerà con uno stand informativo, in piazza Vittorio Veneto a Matera, la Giornata nazionale su donazione e trapianto di organi e tessuti. “L’iniziativa -si legge in una nota- voluta dall’ASM in partnership con il Coordinamento Regionale Trapianti della Basilicata e l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. Per dare nuovo impulso all’attività di donazione e trapianti l’ASM ha completamente riorganizzato il Centro Regionale di Coordinamento Trapianti che ha sede nel presidio ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera con equipe di medici anestesisti, rianimatori, infermieri e personale altamente qualificato.

Sabato, i medici e gli infermieri del Coordinamento Regionale Trapianti, insieme ai volontari delle associazioni di settore, saranno in piazza per affrontare con i cittadini il tema della donazione, promuovere la dichiarazione di volontà al Comune e informare sulle altre modalità previste dalla legge per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti. Sono tante le persone di ogni età, bambini, ragazzi, adulti ad essere in attesa di un trapianto. Il trapianto consente, in alcuni casi, di sopravvivere, in altri, di migliorare sensibilmente la propria qualità di vita. Diventare donatori di organi e tessuti significa restituire un’opportunità di vita a chi è in attesa di trapianto. Ogni anno, grazie al trapianto, tante persone ritornano a vivere un’esistenza fatta di quotidianità, lavoro, sport. Per scegliere di diventare donatore, al momento della richiesta della carta d’identità, è prevista la facoltà di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT). Inoltre la manifestazione di volontà favorevole alla donazione post-mortem può essere effettuata digitalmente anche con la Carta d’identità elettronica. Proprio ieri l’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) ha presentato la nuova versione di DigitalAIDO il canale via web o tramite app, disponibile h24, 365 giorni l’anno, che permette di esprimere il consenso alla donazione utilizzando il sistema digitale di riconoscimento dell’identità personale, senza il quale non sarebbe possibile acquisire dei consensi validi dal punto di vista legale.

La dichiarazione per la donazione di organi e tessuti può essere fatta da tutti i cittadini maggiorenni e modificata in qualunque momento, comunicandolo alla propria Azienda Sanitaria Locale. In caso di condizioni meteo avverse, lo stand informativo sarà allestito nella hall di ingresso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.”

