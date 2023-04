Matera: Antonella Colangelo presenta la collana”SiDoReLa”

Martedì 18 aprile 2023 Antonella Colangelo, autrice dei volumi della Collana SiDoReLa – Edizioni Giannatelli, incontrerà alcune classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, nei plessi Lucrezio, Nitti e Aldo Moro.

Nella stessa giornata alle ore 16,45 Antonella Colangelo presenterà la collana nella libreria The Sassi book store in via Lucana 184/E.

Sidorela, un bruco che lentamente prende colore, accompagna gli insegnanti e gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Primaria in un percorso innovativo e all’avanguardia nel mondo della musica.

I libri operativi, sono pensati per costruire un bagaglio musicale da cui attingere per l’educazione al ritmo, alla vocalità, all’orecchio musicale per poi diventare più specifico e consapevole se si desidera approfondire lo studio di uno strumento.

I volumi sono conseguenziali e studiati per l’approccio graduale al ritmo, al canto e alla letto-scrittura. Non è previsto un tempo specifico per passare da un volume all’altro ma si lascia a ciascun bambino il tempo personale per l’apprendimento. Possono fare questo percorso anche gli adulti che hanno voglia di imparare lentamente la musica come “seconda lingua” proprio perché l’approccio è graduale e pratico.

La collana Sidorela è parte del Metodo Colangelo in cui si sottolinea quanto sia importante che il bambino, dal concepimento ai primissimi anni di vita, sia immerso nell’ascolto della musica.

L’autrice è disponibile per lezioni dimostrative e/o formazione docenti per la valorizzazione dell’area artistico-espressiva musicale a sostegno della creatività, e per l’approccio ad un metodo innovativo, inclusivo e multisensoriale.

I proventi dell’autrice saranno devoluti all’associazione di volontariato Scricciolo di Trieste

Piano dell’opera

Alfabetizzazione musicale:

Vol. 1 – Cantiamo e ritmiamo

Vol. 2 – Soldino, Michele e Lamberto

Vol. 3 – Farah e Renato

Vol. 4 – Simona e Domenico

Vol. 5 – Sperimentiamo

Vol. 6 – Creiamo

Vol. 7 – Giochiamo

Percorso di Propedeutica per la didattica del violino:

Vol. 8 – Il mio amico biolino

Vol. 9 – Suoniamo il violino