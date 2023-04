Donne in piazza. Filomena e le altre. Che forza!

Non era facile per le ragazze materane degli anni Settanta fare politica, impegnarsi sui temi sociali, ma in piazza scendevano volentieri perchè dovevano essere consapevoli di quello che erano e di cosa volevano fare. Mica facile,però, a cominciare dalla famiglia e dagli uomini, che proprio non ci tenevano a essere messi in discussione. Filomena Di Lecce, insegnante in pensione, militante dell’Unione donne italiane e del Pci, ricorda con un pizzico di nostalgia ma anche di gratitudine, per l’esperienza fatta, quegli anni come altri che in centro hanno frequentato i diversi versanti di piazza Vittorio Veneto. ” Il fontanino? Più che fermarci li – dice Filomena- ci fermavamo più avanti, in piazza, sotto a uno dei lecci . Quell’albero era un punto di incontro, un po’ come è il telefono cellulare per i giovani di oggi. Non è che ci vedevamo solo con le donne, ma anche con i compagni di partito (il Pci). L’incontro con le donne era soprattutto nella sede dell’Udi, che era in via Passarelli (la sede storica) e prima ancora in recinto Roma, con accesso da una rampa di scale, sul retro di una banca.Ci vedevamo una volta a settimana, di giovedì, verso le 18.00, d’inverno un po’ prima e d’estate dopo quell’ora. Ci confrontavamo su vari temi, poi passeggiavamo, uscivamo, andavamo al cinema. Avevamo un gruppo dirigente, e a turno- me compresa- abbiamo ricoperto il ruolo di responsabile. L’Udi ha operato per quindici anni buoni, tra il 1975 e il 1990. Ci siamo impegnate su tanti tempi: per i referendum , dal divorzio all’aborto,per la legge di parità legata all’educazione sessuale nelle scuole, nei confronti della Regione per avere i consultori”. Filomena ricorda che ce n’erano due : in via Gramsci, poi trasferito in via Montescaglioso, e a Villa Longo in piazza Firenze. Le battaglie più importanti le abbiamo fatte quando era responsabile di quelle strutture la dottoressa ginecologa Maria Rita Corina .I consultori erano davvero una bella realtà, che avevano all’interno diverse figure professionali. Ci impegnammo molto per istituirli. Ricordo,in proposito, un manifesto dal titolo lapidario ” Ora Basta!”, per sollecitare i finanziamenti regionali. Soldi che poi arrivarono e consentirono l’attività di quei presidi, come l’educazione alle partorienti , educazione sessuale, si andava nelle scuole,nelle assemblee. La cosa più importante è che quando ci iscrivemmo all’Udi, non era per fare delle cose per gli altri ma per una crescita personale, soprattutto. Il nostro slogan era : ”le donne dalla parte delle donne”. Noi volevamo crescere, cambiare. Avevamo ben chiaro che prima di cambiare la società dovevamo essere consapevoli di noi stesse. Allora i rapporti con i genitori e con l’altro sesso avevano dei limiti per noi donne”.



E qui gli esempi del dove si poteva spingersi finivano con lo scontrarsi con la famiglia . ” Ricordo -continua Filomena Di Lecce- che quando ci fu, era il 1974, il referendum sull’aborto facemmo la richiesta autorizzativa in Questura per la manifestazione. Fu una cosa fantastica, riuscitissima, con la partecipazione di scuole , donne del consultorio e di altre fasce sociali e la cosa sorprese gli stessi dirigenti di Polizia, che ci convocarono in Questura per informazioni. La fortuna mia (allora vivevo con i miei genitori) è che telefonarono a casa di Carmen Sosaro, che aveva firmato con me la richiesta. Lei si presentò con il marito . Io ero terrorizzata per una simile eventualità, anche perchè mio padre ignorava cosa facessi. Era tranquillo…ma gli avrebbe dato fastidio che fossi in piazza a manifestare. Allora i genitori erano poco inclini a favorire che le donne si impegnassero in politica. Mio padre ne venne conoscenza quando mi candidai , nel 1985,alle Provinciali nelle liste del Pci. Venni eletta e solo allora mio padre confessò che avrebbe votato Partito comunista. I genitori avevano paura di esporsi per vari motivi. Allora era così e sopratutto in alcuni ceti sociali. Ma sono stati anni bellissimi ”

E c’ è tanto da ricordare con situazioni che vedevano incrociarsi modi di pensare, fare politica e rapportarsi con gli altri, anche fra donne impegnate. ” In quel periodo, oltre a noi dell’Udi- ricorda l’ex attivista dell’Unione Donne italiane- c’era anche un gruppo femminista e tra noi e loro c’erano posizioni differenti. Per loro, noi eravamo borghesi perchè eravamo del Pci pur essendo figlie di famiglie appartenenti a ceti medio bassi. Molte di loro erano figlie di papà ma si vestivano in maniera eccentrica. Anche il loro modo di porsi era differente. Ricordo una delle tante manifestazioni dell’8 marzo e che ci vedevano impegnate anche nelle scuole . Stavamo in piazza Vittorio Veneto, più o meno davanti alla chiesetta della Materdomini, perchè allora non c’erano i tre archi dell’affaccio ”Guerricchio” . Loro avevano un piatto appeso al collo sul quale avevano scritto delle frasi. Noi eravamo più titubanti nell’ esibirci in quelle forme che ritenevamo stravaganti, ma rispetto a loro eravamo a parlare con tutti anche con i maschi. Loro ,invece, no. I maschi stavano più dalla parte nostra e parlavamo di temi che riguardavano anche loro. La cosa molto strana è che le donne non si avvicinavano. Noi dell’Udi eravamo più aperte, disposte al confronto anche con chi, come altre donne, non avevamo mai discusso o non si erano informate di problemi comuni alla popolazione femminile. E qui la memoria va una consuetudine che era poco nota alla battagliere ragazze di quegli anni.



“Quanto all’8 marzo -aggiunge Filomena-ho un ricordo davvero unico, che sorprese anche noi militanti dell’ Udi. Per quella giornata c’erano due tipi di festeggiamenti. Noi impegnate eravamo in piazza per informare, discutere. Altre, abituate a occuparsi per un anno intero o quasi della famiglia, quel giorno si riunivano in un lamione dei Sassi o in una sala del Piano per una cena e si divertivano. Un anno noi ci recammo in quel contesto, di quasi 300 donne, e capimmo che era una festa goliardica. Eravamo un po’ sconvolte, ma decidemmo di salire sul palchetto della musica e di parlare dei problemi delle donne ad altre donne. L’amica Corina parlò dei consultori e dei valori dell’8 marzo e la cosa destò un certo interesse. Del resto era quello che sentivamo di fare. Abbiamo fatto assemblee , tenuto incontri ovunque e anche il rapporto con i parroci era incentrato all’apertura, al confronto, come accaduto a Serra Venerdì e a Piccianello . Incontri dei quali, naturalmente, informavamo sempre la Questura. E puntualmente, alle nostre iniziative, c’era sempre qualcuno della Digos, con il quale poi diventammo amici. Agli inizi non sapevamo chi fossero . Qualcuno ci invitava alla prudenza….ma non avevamo peli sulla lingua se dovevamo trattare questo o quell’argomento”. Attività apprezzata anche a livello nazionale con la partecipazione ai congressi come quello dell’Udi dal 20 al 23 maggio 1982, come testimonia la foto di apertura del servizio.



Impegno politico militante, per Filomena, Insegnante delle medie in scuole di Matera e Provincia che ha avuto buoni rapporti e rispetto anche per gli avversari, che militavano a Destra o nello Scudocrociato. ” Ricordo il periodo delle giunte guidate dal sindaco Francesco Saverio Acito – dice Filomena Di Lecce. Non avevamo molti soldi, usavamo il ciclostile per i volantini ma comunicavamo anche con i manifesti, che avevano un costo. Beh il sindaco ci diede il patrocinio, utile per non pagare i diritti di affissione, e talvolta beneficiammo anche di piccoli contributi, che ci consentirono di rimediare alle spese vive. Ricordo, in proposito, anche la disponibilità della famiglia Filippucci e in particolare di Anna FIlippucci, una nostra compagna, che ci ha sostenuto e che partecipava attivamente alle nostre iniziative. Oltre a lei, c’erano Carmen Sosaro, Maria Rita Corina, Mariella Latorre, Tina Santochirico, Enza Carbone , Rosa Di Pede, Franca Uricchio, Lia Foti e altre, con le quali abbiamo un legame che ci ha reso amiche per sempre .



Con l’Udi abbiamo avuto uno spazio a Radio Castelvecchio, dove feci la storia della canzone napoletana, perchè ho una collezione di dischi che uscivano ogni settimana con un fascicolo allegato. Ricordo in radio Michele Ferrara e poi Eustachio Ricciutello, che alle 14.00 conduceva la trasmissione ”Il Punto” .In cinque minuti tracciava un bilancio della situazione politica e, con un linguaggio chiaro ed efficace, faceva capire come stavano le cose. A un certo punto l’Udi non ci bastò più, negli anni Novanta, perchè cominciavamo a sentire il bisogno di fare altro. La sede di via Passarelli era piccola e aveva una spazio di 20 metri quadrati. E allora abbiamo fittato un locale in via Spine Bianche, nel palazzo dove è un supermercato, dove c’era stato il Centro Servizi culturali, e fondammo il Villaggio di Aspasia . E lì ci aiutarono ancora una volta Anna Filippucci e alcuni sponsor. Ginetto Guerricchio realizzò per noi apposta un’opera.

Organizzavamo incontri con scrittori , ci occupavamo anche di gastronomia , tenemmo un corso di fotografia con Maria Rosaria Romaniello Abiusi. Eravamo più di 100 socie e tra queste Filomena Cancellaro,Nalia Saponaro che continuano a impegnarsi in attività culturali. Sono persone che hanno mantenuto l’ impegno nel sociale, nel volontariato, nella scuola. Io sono in pensione da 14 anni e periodicamente tengo una lezione all’Unitep, cominciate con i presidenti Antonio Pellecchia , Saverio Petruzzellis e ora con Costantino Dilillo, perchè la formazione che abbiamo avuto è quella e con un bisogno preciso di restare impegnati” .

Tanta esperienza nel solco dei ricordi e di una militanza, che ci si porta dentro e con un piccolo, ma prezioso consiglio, da dare alle ragazze di oggi. ”Sono cambiati i tempi e sono diversi i modi socializzare- afferma Filomena Di Lecce. Noi allora avevamo l’esigenza di fare cose diverse, perchè noi donne avevamo l’esigenza di acquisire la consapevolezza di quello che eravamo e cosa volevamo fare. Se non eravamo convinte noi come potevamo convincere gli altri, uomini, genitori ?Le ragazze di oggi non hanno bisogno di quel passaggio, perchè l’autonomia è loro riconosciuta. Studiano e possono scegliere come e dove . Io, per esempio, ho dovuto frequentare il ”Magistrale” perchè mio padre mi aveva detto: ” o quello, o niente” . Oggi le ragazze possono scegliere, si impongono e si impegnano. Sono in prima linea per l’ambiente o per difendere i diritti di altre donne. Comunque -aggiunge- deve esserci sempre l’impegno sulle questioni della donne, anche perchè diritti acquisiti con le lotte in piazza o in parlamento rischiano di essere cancellati o fortemente ridimensionati. La presenza attiva ci vuole sempre,per non dimenticare. A cominciare dalla Costituzione, che è stata scritta anche con il contributo delle donne. E comunque dico che chi ha fatto attività nei partiti o nei gruppi femministi ne ha tratto vantaggio nei rapporti con gli altri, nel mondo del lavoro e la differenza si sente. Io per esempio, a scuola, ho avuto volontà e forza di confrontarmi con i capi di istituto e di oppormi alle decisioni che ritenevo errate e con le motivazioni dovute. Purtroppo molti colleghi spesso hanno subito, standosene in silenzio, pur essendo contrari a certe scelte. Devo ringraziare le esperienze svolte nel partito, con e tra le donne, che sono state fondamentali. Dico alle ragazze, e ai giovani, in generale di impegnarsi perchè il confronto fa crescere e aiuta a chiarire le proprie idee”. Parola di militante, che ha acquisito forza, coraggio e coerenza delle proprie scelte.

ALCUNE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE CON IL VILLAGGIO DI ASPASIA