La Crapiata e la Martella su portale GeCa. E ora…

Non è mai troppo tardi per gustare la genuinità e la semplicità di un piatto della tradizione contadina, come la ”Crapiata”, vanto della civiltà dei Sassi e del borgo La Martella che ogni 1 agosto dedica una sagra ai sapori di un tempo. Un piatto della cucina mediterranea, a base di cereali, che merita più di una sagra e al Borgo ci stanno pensando, anche in occasione del 70° anniversario della costruzione di La Martella. Un servizio comparso nel gennaio scorso sul geoportale della cultura alimentare ( GeCa), corredato di testo e foto . Ce ne dà un esempio. Attendiamo che la crapiata, come la pasta venga annoverato tra i beni immateriali dell’Unesco. E quest’anno, ne siamo certi, richiesta in aumento…da Guinnes dei primati. Pronti pentoloni e ingredienti, a quintali…



DAL SITO WEB DEl GECA https://culturalimentare.beniculturali.it/vue/index.html#/stories/28

Storie d’Autore – La crapiata

30 gennaio 2023

