”Mega” segretario Cgil Basilicata

E dopo la elezione a segretario provinciale di Matera, Fernando Mega, è il nuovo segretario generale della Cgil Basilicata. Un impegno a tutto campo e con linee programmatiche precise su argomenti come lavoro, precarietà, sanità,infrastrutture, emigrazione, turismo, cultura e azione di stimolo verso l’immobilismo e la mediocrità di certa politica, abituata agli annunci e ad aggirare il confronto con il sindacato. Fernando Mega, 56 anni, di origini campane, succede ad Angelo Summa, che ha guidato la Camera del lavoro per otto anni e che non farà mancare la sua azione di proposta.

Il neo segretario è stato eletto al termine del del tredicesimo congresso regionale del sindacato, che ha visto la presenza del segretario nazionale, Gino Giove. L’azione di Mega è nel solco della continuità con quanto avviato dal segretario uscente Angelo Summa, che non ha avuto peli sulla lingua nel denunciare insensibilità e ritardi della politica locale e nazionale. Naturalmente spazio all’unità sindacale e al rinnovamento. Le sfide da affrontare sono tante in una regione alla prese con la emorragia della emigrazione giovanile, dello spopolamento e della carenza di infrastrutture materiali e immateriali. Auguri e buon lavoro, segretario.