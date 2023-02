Sanità, concorsi…e polemiche.

Regolarizzazioni, scorrimenti di graduatorie, nuovi bandi. Ma le carenze degli organici dei medici restano tutte. E scusante a parte, su un oggettivo calo dell’offerta di personale, la Basilicata paga il calo di capacità di attrazione o di ”appeal” , se vi piacciono gli anglicismi modaioli. Il nodo è qui. Quando si semina male, con l’accentramento di funzioni e di risorse nel capoluogo di regione, depotenziando o svuotando di funzioni e personale la rete territoriale dei servizi e gli ospedali che hanno una utenza comprensoriale come il ”Madonna delle Grazie” di Matera, non meravigliamoci se la migrazione sanitaria aumenta. Servono credibili e fatti, a cominciare dal personale medico. Si va avanti con il ”giro” del personale amministrativo a tempo determinato nella gran parte dei casi. L’assunzione delle 12 unità nell’azienda sanitaria di Matera è oggetto di commento, con valutazioni diverse, del segretario del Fials Giovanni Sciannarella e del consigliere regionale Roberto Cifarelli(PD). Tutto questo dopo la delusione annunciata della ”fotografia ” fatta da Agenas sulla sanità regionale, fatta non a caso presso l’Azienda ospedaliera regionale (AOR) ”San Carlo” di Potenza sempre al centro della bozza di Piano sanitario regionale con tutte le chimeriche infarciture del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Finita? Macchè sotto la lente di ingrandimento di sindacati e di una parte della politica la situazione gestionale alla Asm, con la richiesta fatta al presidente della giunta regionale Vito Bardi di procedere alla rimozione dei vertici della Asm. Per ora continua in silenzio…Si preferisce, piuttosto, andare avanti con i bandi unici espletati ( dalla Asp capofila alla Asm e via elencando) a quello per ostetriche. Attendiamo anche quello per pediatri. E attendiamo,naturalmente, un puntuale report sulle nuove assunzioni o rinunce. Trasparenza è credibilità…fattori carenti nella gestione organizzativa e sopratutto politica della sanità regionale.



LA NOTA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROBERTO CIFARELLI

COMUNICATO STAMPA

Assunzione di 12 nuove professionalità in ASM di Matera, Cifarelli PD: solo propaganda sulle spalle dei giovani lucani

Apprendiamo dalla stampa di un nuovo atto dell’Azienda Sanitaria di Matera circa l’assunzione di 12 nuove professionalità nel settore amministrativo, tutti laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti. Cosa che non può che fare piacere, commenta il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli.

Tuttavia si tratta soltanto dell’assunzione a tempo determinato dei 12 collaboratori amministrativi. Un vero illusionismo ottico nei confronti dei cittadini, buono solo per il tempo di un comunicato stampa.

Questo personale non avrà neanche il tempo di prendere cognizione del proprio lavoro, che dovrà tornare a casa. Infatti si è da poco concluso il concorso unico regionale per lo stesso profilo professionale ed è stata pubblicata la relativa graduatoria di merito dei vincitori, dunque, continua Roberto Cifarelli, di che stiamo parlando?

Non si comprende il motivo di questa decisione che determina una falsa illusione di assunzione per persone laureate e competenti.

La gestione di un settore essenziale come quello sanitario non può basarsi su soluzioni che non siano durature e strutturali: il concorso unico regionale ci mette difronte a persone che legittimamente prenderanno il posto di coloro oggi assunti a tempo determinato.

Di tutto c’è bisogno in sanità, tranne che di propaganda sulle spalle di giovani preparati lucani. Anche di questo chiederemo conto al Presidente Bardi ed all’Assessore alla Salute.

Matera, 2 febbraio 2023



La nota del segretario del fials Giovanni Sciannarella

*Comunicato stampa*

Assunzioni personale Amministrativo ASM da avviso Pubblico Fials chiede Chiarimenti

Il Segretario Regionale Fials Luciana Bellitti ed il Segretario Fials Matera Giovanni Sciannarella con una nota chiedono al Direttore Generale Asm e all’Assessore Fanelli chiarimenti circa l’opportunità di assunzione di 12 collaboratori amministrativi da avviso pubblico nonostante sia stato espletato il Concorso unico regionale e ci sia già una graduatoria.

In data 01/02/2012 abbiamo appreso dalla Stampa locale che la ASM ha assunto 12 collaboratori amministrativi da avviso pubblico Il Direttore generale dell’Asm e l’assessore Fanelli devono chiarire ai vincitori del concorso unico regionale, la cui graduatoria è stata pubblicata nella giornata del 1 febbraio, e ai cittadini cosa intendano per efficienza del Servizio Sanitario. Presupposto dell’efficienza, con riferimento al personale della P.A. Al riguardo si sottolinea che i vincitori del concorso appena espletato, oltre ad essere laureati nelle materie giuridiche ed economiche, hanno sostenuto numerose prove per conseguire una preparazione specifica nel settore sanitario. Pertanto, non si comprende quale sia il motivo che giustifica l’intempestiva e concomitante assunzione di 12 persone con contratto a tempo determinato, mentre vengono pubblicati i nominativi dei vincitori del concorso unico per le aziende del SSR. La gestione di un settore essenziale e strategico come quello sanitario non può basarsi su soluzioni estemporanee, ma impone una gestione rigorosa, capace di ottimizzare le risorse impiegate rispetto ai risultati perseguiti, senza sprechi, ritardi e inefficienze. Si spieghi dunque ai cittadini come si giustificano i costi delle procedure concorsuali appena concluse, i costi per le assunzioni a tempo determinato e delle relative duplicazioni delle selezioni, oltre al mancato raggiungimento dei risultati produttivi in termini di qualità ed efficienza dei servizi. Cui prodest?



IL CONCORSO UNICO

CONCLUSO IL PRIMO CONCORSO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO.

Soddisfazione del Direttore Asp D’Angola. L’Azienda sanitaria di Potenza, capofila regionale

Si è concluso il 31 gennaio il primo Concorso Unico Regionale del personale del comparto finalizzato all’acquisizione di nuove professionalità amministrative. Nelle procedure, la Asp Basilicata, azienda Sanitaria locale di Potenza era capofila regionale per cui grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale F.f. Luigi D’Angola per cui “la conclusione del concorso per il reclutamento di Collaboratori Amministrativi cat. D costituisce la prima azione importante finalizzata ad una strutturata integrazione degli organici del personale amministrativo del comparto di tutte le Aziende del SSR, anche in vista della complessiva futura riorganizzazione degli assetti aziendali che le Direzioni saranno chiamate ad attuare secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale. Un risultato coerente con le sfide poste dal PNRR-Linea 6 e con le previsioni del D.M. 77/2022 in tema di riassetto e potenziamento dell’Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria Territoriale”.

In attuazione della D.G.R.B. n. 53 del 4 febbraio 2021, avente ad oggetto “Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. Concorsi Unici regionali: atto di indirizzo”, recepita con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 165 del 3 marzo 2021 e successiva Deliberazione n. 300 del 29 aprile 2021 di approvazione del Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali – l’Azienda ha indetto (DDG n. 432 del 24 giugno 2021) in qualità di capofila il Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed esami, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 17 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D. Il bando del concorso de quo, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 60 del 01/07/2021 e per estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. “Concorsi ed Esami” n. 62 del 06/08/2021, nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, nella sez. “concorsi” con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 5 settembre 2021 (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla GURI). Con deliberazioni del Direttore Generale ASP n. 771 del 10/12/2021 e n. 26 del 25/01/2023 è stata

nominata e successivamente integrata, per l’espletamento della sola prova colloquio, la Commissione esaminatrice.



Per il concorso di Collaboratori Amministrativi sono pervenute ben 1330 candidature per cui il numero di partecipanti ha suggerito l’opportunità di espletare, preliminarmente, una prova preselettiva, tenutasi il 28 e 29 Aprile 2022 presso il padiglione dell’Ente Fiera Basilicata (EFAB) di Tito.

All’esito della preselezione sono stati ammessi alla successiva prova scritta del 14 giugno 178 candidati di cui 64 risultati idonei avendo superato la prova con il conseguimento di un punteggio almeno pari a 21/30.

La successiva prova pratica, svoltasi il 22 dicembre ha visto la partecipazione di 55 candidati sui 64 aventi diritto.

Tutti i partecipanti alla prova pratica, all’esito delle operazioni di correzione della Commissione esaminatrice, sono stati ammessi a sostenere la prova colloquio, ultimo step prima della conclusione della procedura svoltasi nei locali aziendali il 30 e 31 Gennaio.

Dopo ben 22 sedute di lavoro, la Commissione esaminatrice, composta da professionalità di tutte le Aziende partecipati alla procedura (ASP, ASM, IRCCS Crob), ha approvato la graduatoria finale di merito.

Un ringraziamento doveroso e particolare D’Angola lo ha rivolto alle professionalità dell’ASP e delle aziende sanitarie consorelle della Regione

che, “con spirito collaborativo e di dedizione, hanno consentito di conseguire tale importante risultato”.

Inoltre, il Direttore Asp ricorda come “sempre nell’ottica del potenziamento degli uffici in termini di sostenibilità delle sfide, l’Asp ha esteso a ventisei le ore di impiego di tutti gli operatori Work-Experience dei dipendenti dell’azienda sanitaria” e che a breve “verrà invece portato a termine, sempre come azienda capofila- anche il Concorso Unico Regionale per 142 posti di CPS Infermieri Professionali. Si tratta di un ulteriore tassello che, in linea con gli indirizzi normativi e del redigendo Piano Socio/Sanitario Regionale, consentirà di concretizzare le previsioni in tema di “Sanità di Iniziativa” e di “Medicina di Prossimità “in un’ottica di sempre maggiore vicinanza alle persone in condizioni di fragilità e di vulnerabilità”.



Indetto il concorso pubblico unico regionale per ostetriche

Fanelli: l’obiettivo è continuare a rafforzare i servizi e il personale.

È stato indetto il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di Collaboratore Professionale Sanitario- Ostetrica, Cat.D, per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Lo ha annunciato l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, di concerto con il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti.

Il concorso unico regionale, indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, quale Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, prevede complessivamente la messa a concorso di dodici posti.

“Grazie al prezioso contributo delle Aziende Sanitarie del territorio, stiamo continuando in modo spedito, ad attuare tutte le procedure utili alla stabilizzazione e all’assunzione tramite concorso del personale del comparto sanitario – ha dichiarato l’assessore Francesco Fanelli- L’obiettivo è quello di estendere a tutte le categorie del settore la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione in rinforzo alle strutture sanitarie del territorio affinché si continuino a potenziare i servizi offerti e si possano efficientare le risposte ai bisogni di cura e di assistenza ai cittadini”.

“Con questo bando di concorso –sostiene il direttore generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti- selezioneremo le unità che andranno a rafforzare il personale dei reparti Ostetricia e Ginecologia, i consultori e lo screening territoriale. Prosegue dunque senza sosta l’impegno della Regione Basilicata e dell’Azienda sanitaria locale di Matera nel reclutare nuovo personale a tutti i livelli per migliorare l’assistenza ai cittadini”.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica accedendo al seguente indirizzo web: https://asmbasilicata.selezionieconcorsi.it e compilando l’apposito modulo presente nel bando.