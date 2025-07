Chiara Saponaro: Continuare a fare rumore, tanto rumore per Gaza, da diventare assordanti!

Nella tarda serata di ieri, alle 22,00- si sono ritrovati in Piazza Vittorio Veneto a Matera, in concomitanza con tante altre piazze della Basilicata e del Paese, i cittadini che non ne possono più di questo silenzio assordante del cosiddetto mondo occidentale dinanzi al genocidio in corso a Gaza. Dove la ferocia umana, con cecchini che sparano a persone in cerca di un tozzo di pane come fossero birilli dopo averli affamati come se fossimo precipitati nel Medio evo, è riapparsa in tutta la sua brutalità peggiore. Quella che pensavamo aver conosciuto in quei campi di sterminio nazisti e che pensavamo parimenti di esserci buttato alle spalle. Mai più! Quante volte l’abbiamo ripetuto e sentito ripetere. Ed invece eccoci qui costretti ad assistere in diretta social e televisiva al ripetersi di quella maledetta storia. Con il mondo civile (?) attonito ed incapace a fare la cosa più banale per farla finire: costringere Israele a fermarsi! Rompendo i rapporti e non fornendogli- soprattutto- quelle armi di cui si serve per questo sterminio. Ma se è stato cosi facile e rapido inanellare ben 18 pacchetti di sanzioni contro la Russia, sembra impossibile farne uno contro Israele. Con il doppiopesismo becero dei difensori dei valori occidentali che si sputtana da solo. E allora ai cittadini che non hanno intenzione di stare zitti, di rendersi complici non resta altro che alzare il livello della propria indignazione. Anche materialmente, alzando il volume, facendo rumore il più possibile. E’ quello che è accaduto ieri sera a Matera, Potenza, Montescaglioso…e altre realtà. E a margine della iniziativa che riceviamo e pubblichiamo a seguire un intervento di Chiara Saponaro esponente del Comitato per la pace di Matera che, insieme al gruppo “Teng a guerr ‘n cap”, ha organizzato ed animato la manifestazione “Facciamo rumore per Gaza”.

Matera sei bella come la Palestina libera.

“Che meraviglia la piazza gremita. Che splendore la nostra città che risponde. Che forza, ancora una volta, Matera che resiste alle occupazioni e si rifiuta di rassegnarsi allo sterminio.

Ieri sera, nella piazza antistante la Biblioteca, si è svolta una delle manifestazioni più rumorose e partecipate degli ultimi mesi. Tamburelli, pentole, fischietti, canti a squarcia gola, campane (grazie al vescovo che ha invitato a farci sentire) e battiti del cuore hanno infranto il silenzio assordante delle istituzioni europee di fronte ad un genocidio in diretta mondiale. Un momento potente, un urlo collettivo che ha gridato un sonoro NO: no all’indifferenza, no alla complicità, no al colonialismo, all’occupazione, all’apartheid. No al genocidio!

Davanti ai nostri occhi si consuma la follia dell’Occidente: corpi scheletrici che implorano cure, acqua, farina, un rifugio sicuro, con braccia tese e mani vuote che vengono bersagliati mentre cercano solo di sopravvivere. Che cosa significa oggi civiltà? Dove si è nascosta l’umanità?

Mentre l’ONU parla apertamente di catastrofe umanitaria e studiosi ebrei dell’Olocausto denunciano un genocidio in corso, le istituzioni italiane ed europee voltano le spalle, in un coma voluto, privo di cuore. Nessuna sanzione è stata seriamente presa in considerazione. Giorgia Meloni ha dichiarato, nel nome degli italiani, che riconoscere lo Stato di Palestina sarebbe “controproducente”. Gli accordi economici e militari con Israele restano intatti. In una distopia da Black Mirror chi denuncia, come Francesca Albanese, viene punito, sanzionato mentre chi massacra o ne è complice, viene ricevuto con allori.

Per questo noi, dalla nostra piazza e da tutte le piazze, chiediamo con forza alle istituzioni locali, nazionali ed europee di interrompere ogni rapporto con Israele, riconoscere lo Stato di Palestina, imporre sanzioni e agire subito per fermare il genocidio.

Gaza è un esperimento per abituare i popoli allo sterminio altrui, come accade da anni nel Mediterraneo, nei lager libici, ai confini della fortezza Europa.

Lo ha scritto Ida Dominijanni: “Gaza è il laboratorio del nostro probabile e prossimo futuro: un futuro fatto di deportazioni autorizzate (compresa la ‘remigration’ vagheggiata dai neonazisti europei), e soprattutto di sorveglianza, controllo, dossieraggi, spionaggio, con le tecnologie e l’intelligenza artificiale usate dal potere politico e militare per gli scopi più nefasti. Se non la pietà, l’orrore e la vergogna, questo almeno dovrebbe farci mobilitare con tutte le forze di cui disponiamo.”

Per questo dobbiamo continuare a fare rumore, tanto rumore da diventare assordanti… per spezzare l’assuefazione, per rifiutare l’addestramento alla crudeltà che ci vuole spettatori indifferenti di corpi affamati, bombardati, cancellati, per rigettare un “economia del genocidio” che ci rende schiavi, servi di un Potere che non ci appartiene.

E da Matera è arrivata una risposta forte e chiara:

Non in nostro nome.

Non nel nome della libertà dei popoli di autodeterminarsi.

Non nel nome del nostro futuro.

Non nel nome del nostro pianeta.

Non nel nome dell’umanità intera.

Non nel nome di noi italiane e italiani. Non nel nome di noi materanə.

Gaza è tuttə noi. GRAZIE MATERA e Free, free Palestine!”