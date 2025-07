L,L, L…Deserto e strada dritta per Las Vegas dopo 420 km! Quante Luci.

Lodola, Luciano Loizzo e Las Vegas nella capitale del gioco del Nevada, dopo 420 km ( che corrispondono a 260 miglia, come è negli States) coperti tra Barstow a Las Vegas, passando per il parco del Moave. Paesaggio deserto e sempre dritto, non c’è da sbagliare. Poi l’arrivo dalle mille luci, suoni, l’aria condizionata e la Lodola caricata a ‘’ciuccio’’ di borse e sacche pronte all’occorrenza e per il centauro di Ferrandina. C’è tanto da raccontare.



Non sappiamo se Luciano si farà tentare da una giocata al Casinò o da altro diversivo prima di ripartire. Sempre dritto, ma ogni tanto una deviazione ci sta…