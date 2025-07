Festival Alta felicità a Venaus. Oltre la No Tav, confronto, musica e tanti giovani

A ricordarcelo è Pio Acito che con Paolo Raffaele sono soliti dare il proprio contributo di ”volontari” della ciurma… a tempo pieno nei servizi di ristorazione e similari per le centinaia di partecipanti al Festival dell’Alta…Felicità a Venaus, in Val di Susa dove, accanto al cantiere della Tav tra Italia e Francia ce n’è un altro- da nove anni- che è confronto su temi diversi, cultura e tanta musica. Per la cronaca il corteo pacifico c’è stato con tutti i temi del momento e, a margine, anche quelle proteste di assalto al cantiere che il Governo ha annunciato di voler punire drasticamente. Una questione che era e resta un nervo scoperto di quella comunità e di quel territorio, che non ha mai digerito quel progetto di forte impatto ambientale. Ma si va avanti. E lo stesso fa il Festival dell’Alta Velocità.



” Quest’anno – osserva Pio Acito, un testimone dell’ambientalismo militante come mostra la maglia a difesa degli alberi- ho visto arrivare tanti giovani. Segno che c’è voglia di partecipare e di lavorare su temi diversi. C’erano anche altri materani. Alcuni residenti in zona, ma che hanno apprezzato quello che si fa qui. I temi sono interessanti: dalla Pace ai diritti umani al diritto alla salute come ha fatto una rappresentanza di lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, per finire a quelli per il diritto al lavoro dei dipendenti di una azienda toscana che occupa la fabbrica da un bel po’ di mesi. A Venaus c’è stata quella Italia che si ribella alla cappa e alla deriva autoritaria che sta investendo l’Italia e l’Europa e la cronaca ne è una conferma”. A Venaus uno slogan sempre attuale “C’eravamo, ci siamo, ci saremo questo motto No Tav è garanzia per il futuro!”, come riportato nella pagina web del festival https://www.altafelicita.org/ svoltosi dal 25 al 27 luglio scorso.



IL DIBATTITO

VENERDI’ 25 LUGLIO

10,00-11,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOTTO IL CIELO DI GAZA” di Nandino Capovilla e Betta Tusset (Ed. La Meridiana), con Enzo Infantino (Associazione per non dimenticare Sabra & Chatila) e i responsabili della campagna “Ponti e non Muri” di Pax Christi Italia.

11,30-13,00 INCONTRO “LE NUOVE TECNOLOGIE SONO MONOPOLI PER POCHI O POSSONO ESSERE MESSI AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE?” con Alberto Puliafito e Stefano Borroni Barale, su AI, estrattivismo e implicazioni sociali delle intelligenze artificiali.

13.00 LA FUNZIONE SOCIALE DEL LAVORO TRA ZONE DI SACRIFICIO E DI TRANSIZIONE INDUSTRIALE con Dario Salvetti, Raffaele Cataldi e Paola Imperatore.

SABATO 26 LUGLIO

10,30-12,00 “Liberi tuttu: rappresentazione, cura e diritti” con Martina Pasquali e Ambra Zega.

DOMENICA 27 LUGLIO

10.00 LA TRANSIZIONE ECOLOGICA VA IN GUERRA: IL RITORNO DEL FALSO MITO DEL NUCLEARE con Angelo Tartaglia, Roberto Aprile e Paolo Cacciari.

12,30-14,30 ASSEMBLEA NAZIONALE “GUERRA ALLA GUERRA” – Appello per la costruzione di un percorso contro la guerra, il riarmo e il genocidio in Palestina.

14,30-16,30 INCONTRO “DIRITTI, GIUSTIZIA E LIBERTÀ: QUANDO LA DEMOCRAZIA VACILLA” con Ilaria Salis e Patrick Zaki. Modera Dana Lauriola.

spazio autogestito

VENERDI’ 25 LUGLIO

11,30-13,00 PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO “LA TRASFORMAZIONE DEL MASCHIO DOMINANTE” a cura dell’Istituto Andrea Wolf dell’Accademia di Jineolojî.

13,00-14,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SACRO RANCORE” (Momo Edizioni,2025) a cura di Mattia Tombolini.

14,30-16,00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL PAESE ARANCIONE” (Affiori, 2024) a cura di Tiziana Angilletta.

16,00-17,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOTTO L’OMBRA DI UN BEL FIORE” (Milieu, 2025) a cura di Cecco Bellosi, con l’A.N.P.I. di Dongo.

17,30-19,00 DIBATTITO “GUERRA INTERNA E TERRITORI” con Quarticciolo Ribelle, Mathieu Rigouste, Soulèvements de la terre e Tsedek.



SABATO 26 LUGLIO

10,00-11,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CARCERE AI RIBELL3 – STORIE DI ATTIVIST3” con Mamme in piazza per la libertà di dissenso, Associazione a Resistere, Extinction Rebellion, Amnesty International.

11,30-13,00 INCONTRO “SENTIRE-CONOSCERE-AGIRE” con il Comitato promotore di “Transizioni Fest” di Cascina Rapello (Airuno).

DOMENICA 27 LUGLIO

10,00-11,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MANUALE DI MAGIA NO TAV!” (Eris Edizioni, 2025) a cura di Spokkio e Mariano Tomatis.

11,30-13,00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA COSCIENZA DI RENO – IL MANTELLO DI BUSSOLENO” a cura di Nazareno “Reno” Maiolo.

13,00-14,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ALBERI: FERMIAMO LA MATTANZA” (Terra Nuova Edizioni, 2025) a cura di Linda Maggiori.

14,30-16,00 CHIACCHIERATA “CULTURA, POTERE E SFRUTTAMENTO DEL PAESAGGIO” con l’associazione Mi Riconosci.

16,00-17,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CONTRO LA POLITICA DELLE BRICIOLE. LA MOSTRUOSITRANS E ALTRE MITOLOGIE FEMMINISTE” (Tamu edizioni, 2025) con Filo Sottile e Silvia Ugolini.

GLI ARTISTI

VENERDÌ 25 LUGLIO

The Originals (Africa Unite + Bluebeaters)

Casino Royale

Post-Nebbia

Francamente

Medusa

Frammenti

Funky Club Orchestra

Tun

Errico Cantamale

Giorgio Nieloud

Aftershow



SABATO 26 LUGLIO

Bambole di Pezza

Omini

Modena City Ramblers

Espana Circo Este

MondoMarcio

MadBeat

Mistralkizz

Dialcaloiz

Bakir (france)

Aftershow

DOMENICA 27 LUGLIO

Mellow Mood

The Rumjacks

Punkreas

Johnson Righeira

4got10

Weekend Cigarettes

Chadia Rodriguez

Diss Gacha

Lou Pitakass

Clida Metis + Kelem Dj (from Spazio X)

Anche quest’anno sarà possibile sostenere il Festival Alta Felicità con una donazione libera.

Puoi fare un B/B intestato a:

ASSOCIAZIONE ALTA FELICITA’

Iban IT 50 Y 03268 30180 05295 8788620

Causale: NOME + COGNOME FESTIVAL ALTA FELICITA’ 2024