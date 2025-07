Anche in Basilicata il progetto musicale “Women Aid-The Muses”

Le “Tavole Palatine” di Metaponto location dello straordinario concerto “Women Aid” in programma il prossimo 31 agosto. Un evento che celebra il potere delle donne nella musica e la forza trasformatrice dell’arte, presentato a Maratea, nell’ambito del festival “Marateale”, alla presenza dell’ideatrice del progetto, Valeria Altobelli cantante, compositrice e attivista per i diritti delle donne, del direttore artistico della kermesse cinematografica, Nicola Timpone, del direttore dell’Apt Basilicata Margherita Sarli, del presidente Gal Start Angelo Zizzamia e dell’assessora alla Cultura del Comune di Bernalda Rocchelia Scarcella. L’iniziativa nasce da un progetto musicale e culturale ideato dalla Altobelli, presentatrice e madrina dell’ultima serata del Marateale , attraverso il quale la musica diventa elemento unificatore nel valori dell’empowerment femminile e della parità di genere in tutte le arti. Sarà l’occasione per assistere alle esibizioni del gruppo musicale THE MUSES – nome che prende ispirazione dalle 9 Muse dell’Arte Classica – interamente composto da grandi musiciste di fama internazionale e provenienti dai 5 continenti (Europa, Asia, Africa, Australia, Americhe). Il progetto, già patrocinato dall’Unione Europea con una lettera di plauso speciale da parte della presidente Metsola, ha in sé una grandissima mission culturale, di identità tutta italiana. Valeria Altobelli, con all’attivo collaborazioni con il Premio Oscar Diane Warren e compositori del calibro di John Debney, e che ha scritto, tra gli altri, musiche per film Paradox Effect, con Harvey Keitel ed Olga Kurylenko – ha contattato e riunito le musiciste più promettenti nel panorama mondiale per puntare i riflettori sull’universo musicale femminile e dare un nuovo ruolo ispirazionale alla figura della donna nei mestieri dell’arte, creando una community tutta al femminile. Un’iniziativa mai realizzata prima, e che ha già toccato la California, il Tempio archeologico di Paestum e la Florida con concerti unici per la bellezza assoluta che riescono a regalare. L’organizzazione dell’evento a Metaponto è possibile grazie al sostegno del Gal Start 2020 ed al fondamentale supporto della Apt Basilicata che hanno subito individuato, grazie alla disponibilità della amministrazione comunale di Bernalda, la virtuosa area archeologica come location perfetta. “È una occasione per rilanciare il territorio con uno sguardo internazionale ambizioso che, dopo l’amore di Francis Ford Coppola – ha spiegato Valeria Altobelli – è ancora sotto la lente di ingrandimento per un progetto musicale unico al mondo”. Per il direttore dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli “è importante mettere in rete appuntamenti come questo e dargli longevità, perchè è proprio la longevità degli eventi che fa diventare il nostro territorio interessante”. Soddisfatto Angelo Zizzamia, presidente Gal Start 2020. “Siamo lieti di sostenere un evento che racchiude pienamente la visione e la missione del nostro operato: valorizzare il territorio attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione attiva delle comunità.Questo appuntamento straordinario si inserisce nel più ampio quadro del Progetto ‘Ultimo Miglio’, un’iniziativa del Gal Start 2020 finanziata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Saremo sempre al fianco di progetti capaci di lasciare tracce reali sul nostro territorio, nella cultura e nell’anima delle nostre comunità”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.