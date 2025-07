La melanzana rossa di Rotonda dop al programma “L’Ingrediente Perfetto – A tu per tu” su “La 7” con Maria Grazia Cucinotta

L’ingrediente perfetto per Maria Grazia Cucinotta? La melanzana rossa dop di Rotonda.

E’ stata lei, infatti, al centro dell’ultima puntata del programma televisivo “L’Ingrediente Perfetto – A tu per tu”, condotto da Maria Grazia Cucinotta e trasmesso su La7. La trasmissione ha acceso i riflettori su questo prodotto unico, cucinato per l’occasione dall’attrice, regista e conduttrice televisiva con una vellutata di piselli, e che suscita curiosità grazie al suo colore inusuale e alla sua forma particolare. La sua particolarità risiede nel colore rosso-arancio striato di verde, che la distingue dalle classiche melanzane viola, e nel sapore leggermente piccante e amarognolo. Può arrivare a pesare fino a 200 grammi e ha una polpa spugnosa, carnosa e morbida e può essere cotta alla griglia o usata per preparare contorni, antipasti e sughi vegetariani, o anche essere conservata essiccata o sottolio. Non necessita di essere spurgata sotto sale prima di essere consumata. “E’ stata un’importante vetrina per questo prodotto sempre più apprezzato dai mercati italiani e stranieri – commenta il presidente del Consorzio della melanzana rossa di Rotonda Dop, Franco Bruno – e che incuriosisce sempre di più. Nelle prossime settimane la melanzana, assieme al fagiolo bianco di Rotonda dop sarà protagonista della tradizionale festa del ‘Bianco e della rossa” finalizzata a celebrare queste due eccellenze gastronomiche del Pollino”. La partecipazione alla puntata del programma televisivo “L’Ingrediente Perfetto – A tu per tu” è stata anche l’occasione per promuovere Rotonda e il territorio.

