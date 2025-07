La Martella mette tavola con i piatti della cucina contadina

La rima ci sta e in alto i bicchieri un brindisi con vino sincero dalla cantina. A La Martella dove i festeggiamenti del 70° anniversario della fondazione andranno avanti per gli anni a venire hanno messo tavola per due serata ufficiali, il 31 luglio e il 1 agosto, con pane e pomodoro e con la crapiata. I Buongustai conoscono entrambe le pietanze e non mancheranno di raggiungere piazza Montegrappa per deliziarsi con i sapori di un tempo.Portate pure amici, parenti, ospiti per apprezzare impegno e passioni che gli Amici del Borgo, in primis, mettono nel valorizzare la dieta mediterranea. E poi non dimenticate che a La Martella, come riportano due locandine, con gli appuntamenti per le serata di animazione, che al borgo si ”Sta freschi”, in tutti i sensi. Buon appetito…



IL COMUNICATO STAMPA

La Martella celebra la tradizione con due serate all’insegna del gusto e dell’identità contadina

Matera, 30 luglio 2025 – Due appuntamenti imperdibili animeranno Piazza Montegrappa a Borgo La Martella, cuore pulsante della civiltà contadina materana, per celebrare la memoria, i sapori e le radici profonde della nostra comunità.

Giovedì 31 luglio alle ore 20:00, si comincia con “Pane e Pomodoro”, conosciuto anche come La Fedda Rossa, un piatto semplice e povero, ma ricco di significato e storia. Una serata all’insegna della genuinità e della condivisione, in cui il gusto autentico dell’estate materana sarà protagonista.

Venerdì 1 agosto alle ore 20:00, spazio alla tradizione più sentita con “La Crapiata”, la celebre zuppa di legumi che ogni anno, proprio in questa data, rinnova un rito collettivo che unisce le famiglie, le generazioni e l’intera comunità. Un piatto simbolo di solidarietà e cooperazione, che rievoca il senso più profondo della cultura contadina.

Entrambe le serate rientrano nel progetto “OLTRE 2025 – Borgo La Martella Matera”, con il patrocinio del Comune di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata, della Fondazione Adriano Olivetti e dell’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, in collaborazione con il tessuto associativo e imprenditoriale locale.



Un invito aperto a tutti: materani, turisti e curiosi, per riscoprire insieme “La nostra gastronomia contadina materana”, in un viaggio che profuma di storia, identità e futuro.