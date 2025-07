Le insegne di Sergio Laterza al Mudic,nei Sassi, per risvegliare le coscienze

E la provocazione, che sia a led, al neon o a vapori di mercurio come i ‘’neonn’’ (l’uso del dialetto ci sta tutto) della Philips o della Osram di un tempo, ci sta tutta dopo aver osservato al civico 78 di via D’Addozio, nel Sasso Barisano, le insegne luminose di Sergio Laterza. Un artista che è sempre preso dalla fregola della ricerca creativa, per collegare tradizione e innovazione, regalando scosse di mobilità provocatrice a quanto vegetano o stanno in panciolle sul divano. E magari attendendo che scenda l’Angelo dal cielo con la gerla delle cose già belle e pronte. E le insegne lo sono in una ex capitale dei divano, che deve fare i conti con i dazi trumpiani al 15 per cento senza che le due donne sovraniste, le citiamo apposto, dell’Unione europea Ursula Van der Lyen e della ‘’Povera Italia’’ Giorgia Meloni abbiano aperto bocca e becco anche sulle armi da comprare e sullo ‘’sckurdamm’n o passat’’ sulle tassazioni alle imprese del web, che da noi non pagano un centesimo di euro. Anzi sono tollerate, visto che hanno sede in Irlanda…la zona franca dell’Unione Europea. E allora quelle insegne da pompe di carburante francesi e inglesi ‘’Total mente’’’ ‘’Shell erati’’ sono il segnale che l’Europa, l’italia e Matera sono al lumicino. Più chiaro di così…Anzi invitiamo Sergio Laterza a portare una insegna ( cercasi finanziatore) anche al Palazzo di città dove, coscienza, incoscienza e vie elencando vanno a braccetto. Il resto è nel comunicato e nella nota crtiica sulle opere laertine, che pubblichiamo di seguito. E Luce fu.



COMUNICATO STAMPA LE INSEGNE D’ARTISTA DI SERGIO LATERZA CONQUISTANO I SASSI DI MATERA

L’artista ospite della mostra “Aqua Mater” al MUDIC con le sue iconiche opere luminose MATERA – Le mitiche insegne di Sergio Laterza illuminano finalmente i Sassi di Matera. Dopo il successo dell’esposizione al Castello di San Basilio, l’artista porta le sue opere nel cuore del patrimonio UNESCO, inserendosi nel percorso espositivo di “Aqua Mater” presso il MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo (via D’Addozio, 78). Un evento nell’evento che segna un momento storico per l’arte contemporanea materana: le insegne di Laterza, con il loro linguaggio pop e la loro forza comunicativa, dialogano con l’architettura millenaria dei Sassi, creando un cortocircuito temporale che esalta sia la contemporaneità dell’opera che l’eternità del luogo. “È un’emozione indescrivibile vedere finalmente le mie insegne conquistare i Sassi”, dichiara Sergio Laterza. “Dopo anni di lavoro sul territorio, questo rappresenta per me un traguardo fondamentale. Le mie opere nascono per comunicare, per creare connessioni, e quale luogo migliore dei Sassi di Matera per amplificare questo messaggio?” L’intervento di Laterza si inserisce perfettamente nel concept della mostra “Aqua Mater”, curata da Mimmo Centonze e Francesco Corsi, aggiungendo un ulteriore livello di lettura all’esposizione dedicata all’elemento acqua come origine della vita. Le insegne luminose, con la loro capacità di attrarre e comunicare, diventano fari contemporanei che guidano il visitatore attraverso un percorso che unisce passato e presente, tradizione e innovazione. L’operazione artistica di Laterza conferma la sua poetica della “propaganda d’arte”, già esplorata nelle precedenti mostre, ma qui trova una dimensione ancora più potente: l’integrazione con il tessuto urbano dei Sassi trasforma le sue opere in veri e propri landmark contemporanei, punti di riferimento visivi che ridefiniscono la percezione dello spazio storico. Particolarmente significativa è la scelta del MUDIC come sede espositiva. Il museo creato da Mimmo Centonze rappresenta infatti un laboratorio di sperimentazione artistica che ben si sposa con la ricerca di Laterza, sempre tesa a superare i confini tra arte alta e cultura popolare, tra museo e strada, tra contemplazione e comunicazione. L’inserimento delle opere di Laterza apre inoltre a una prospettiva affascinante: la possibilità che alcune di queste insegne possano rimanere in modo permanente all’interno del percorso museale del MUDIC, creando così un dialogo duraturo tra l’arte contemporanea e il contesto storico dei Sassi. Un’operazione che conferma Matera come laboratorio privilegiato per la sperimentazione artistica contemporanea e che vede in Sergio Laterza uno dei suoi interpreti più originali e visionari. Informazioni: Mostra “Aqua Mater” con opere di Sergio Laterza Dal 30 luglio al 3 agosto 2025 MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo Via D’Addozio, 78 – Sassi di Matera Ingresso libero Info: 3386202992



Testo Critico SERGIO LATERZA: IL DÉTOURNEMENT CONQUISTA I SASSI

Testo critico di Dani Levi

Sergio Laterza. il détournement conquista i Sassi. Quando le insegne diventano specchio dell’anima lucana

Si potrebbe parlare, con la dovuta cautela che il caso richiede, di un’epifania. Non quella dei Re Magi, beninteso, ma quella più prosaica e tuttavia non meno significativa di un artista che finalmente vede coronato il proprio sogno: portare le sue insegne détournées nel cuore pulsante dei Sassi di Matera. Sergio Laterza, dopo le felici incursioni al Castello di San Basilio e nella mostra Pasolini/Gibson dello scorso dicembre, approda ora al MUDIC con un intervento che si inserisce nella mostra “Aqua Mater” (30 luglio – 3 agosto 2025) come un sasso – è il caso di dirlo – nello stagno della contemplazione estetica.

Ma procediamo con ordine, come si conviene a chi voglia comprendere un’operazione artistica che ha del temerario. L’insegna di Laterza – “TOTALmente SHELLerati” non è mera provocazione dadaista, né tantomeno esercizio di stile postmoderno. Si tratta piuttosto di uno specchio deformante, e proprio per questo rivelatore, di una condizione esistenziale che affligge la Basilicata intera: terra che estrae l’oro nero dalle proprie viscere per vederlo scorrere altrove, lasciando dietro di sé solo l’amaro sapore dell’inquinamento e della povertà.

L’acqua di cui parla la mostra “Aqua Mater”, curata con sensibilità da Mimmo Centonze e Francesco Corsi, trova nelle opere di Laterza una declinazione inaspettata quanto pertinente. Non l’acqua cristallina delle fonti, non quella primordiale del liquido amniotico evocato dal titolo, ma l’acqua nera e viscosa del petrolio, che in Basilicata scorre sotto terra come un fiume carsico di promesse mancate. La Shell – conchiglia che si fa simbolo di una spirale perversa – e la Total – totalità di uno sfruttamento che non lascia briciole al territorio – diventano nelle mani di Laterza emblemi di una critica sociale che usa le armi del nemico per smascherarne le contraddizioni.

Il détournement, quella pratica situazionista cara a Guy Debord, trova qui una delle sue applicazioni più felici e pertinenti. Non si tratta di un vezzo intellettuale, di un ammiccamento alla teoria critica d’oltralpe, ma di una necessità espressiva che nasce dal ventre stesso della terra lucana. Laterza prende i simboli del capitalismo estrattivo e li ribalta, li costringe a confessare la propria natura predatoria. L’insegna della metropolitana che recita “Arrendetevi” non è più un invito alla resa incondizionata di fronte al progresso, ma un monito a deporre le armi dello sfruttamento, a contemplare invece la millenaria saggezza dei Sassi che hanno saputo vivere in armonia con la roccia, non contro di essa.

C’è qualcosa di profondamente ironico, e al tempo stesso tragico, nel vedere queste insegne luminose – fari della modernità consumistica – brillare tra le case-grotta che per secoli hanno ospitato una civiltà della sobrietà e del riciclo totale. È come se Laterza avesse voluto creare un cortocircuito temporale, una collisione tra epoche che rivela l’insostenibilità del nostro presente. I Sassi, che hanno conosciuto la vergogna nazionale e poi la redenzione UNESCO, diventano il palcoscenico ideale per questa rappresentazione del conflitto tra sviluppo e sottosviluppo, tra ricchezza estratta e povertà lasciata.

Non sfugga, a chi osservi con attenzione, come l’operazione di Laterza si inscriva perfettamente nel progetto del MUDIC, questo museo diffuso che Mimmo Centonze ha voluto come laboratorio permanente di sperimentazione. La possibilità, ventilata ma non ancora definita, che alcune di queste opere possano rimanere stabilmente nel percorso museale, apre scenari intriganti: i Sassi come museo a cielo aperto non solo della civiltà contadina, ma anche della critica al capitalismo estrattivo contemporaneo.

In definitiva, Laterza ci consegna un’opera che è insieme locale e universale, radicata nel dramma petrolifero lucano eppure capace di parlare a chiunque abbia occhi per vedere le contraddizioni del nostro tempo. Le sue insegne non illuminano soltanto i vicoli dei Sassi: gettano luce, una luce impietosa e necessaria, sulle ombre del progresso che divora se stesso.

Che poi questa operazione avvenga durante una mostra dedicata all’acqua come elemento primordiale non è coincidenza, ma destino: anche il petrolio, in fondo, è acqua. Acqua fossile, acqua morta che invece di generare vita genera dipendenza, conflitti, devastazione ambientale. Laterza ce lo ricorda con la forza dirompente della semplicità, trasformando i loghi commerciali in memento mori del capitalismo fossile.

I Sassi hanno finalmente le loro insegne. Non quelle turistiche che indicano ristoranti e bed & breakfast, ma quelle che indicano la via di una possibile redenzione: quella che passa attraverso la consapevolezza, la critica, l’arte come strumento di risveglio delle coscienze