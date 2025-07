All’Ospedale di Matera primo trapianto di cornea perforante su 82enne

L’Azienda sanitaria di Matera ha reso noto che presso l’Ospedale Madonna delle Grazie è stato effettuato il primo trapianto di cornea perforante su un uomo di 82 anni, affetto da una grave forma di cheratopatia. L’intervento, che è stata eseguita dall’èquipe del dottor Massimo Lorusso, direttore dell’unità operativa complessa di oculistica, coadiuvato dal dottor Massimo Romito, direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda sanitaria locale, come spiegato in una nota – “ha coinvolto la sostituzione completa della cornea danneggiata (la membrana trasparente che ricopre la parte anteriore dell’occhio) con un tessuto prelevato da donatore. Il paziente, già sottoposto in passato a trapianto ad entrambi gli occhi presso altra struttura, sta bene.” Preziosa si è rivelata, al fine di rendere possibile questo intervento, “la collaborazione con la Banca degli Occhi del Veneto con cui l’Azienda sanitaria locale ha stipulato una convenzione e al potenziamento del reparto di Oculistica dell’ospedale – ha detto il dottor Massimo Lorusso – che è il risultato di preparazione, formazione e lavoro di squadra che premia l’impegno di tutto il mio team e consente di mettere a disposizione dei cittadini lucani questa esperienza per il miglioramento dell’offerta sanitaria ad alta specializzazione”.

Per il direttore generale della Asm, Maurizio Friolo, “il risultato raggiunto è incoraggiante per la medicina di settore nella regione. Questo intervento segna un importante passo in avanti verso l’eccellenza non solo dell’ospedale Madonna Delle Grazie, ma di tutta la chirurgia specialistica lucana che, grazie alla professionalità del dottor Massimo Lorusso e della sua equipe, entra di diritto nella mappa dei centri più qualificati per le patologie corneali, aprendo nuove prospettive per i pazienti e per la formazione dei professionisti sanitari, migliorando l’attrattività delle nostre strutture sanitarie non solo per i pazienti, ma anche per i medici. Con questo traguardo segniamo anche l’imminente attivazione del cross-linking corneale, ovvero la procedura parachirurgica che mira a rinforzare la cornea’‘.

“Il primo trapianto di cornea perforante realizzato a Matera – ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – rappresenta non solo un risultato clinico di altissimo livello ma anche la testimonianza concreta dell’impegno della Regione Basilicata e dell’Asm nell’assicurare ai cittadini servizi sanitari di qualità, accessibili e altamente specialistici. Investire in innovazione, formazione e professionalità, come dimostra questa esperienza, significa costruire un sistema sanitario capace di rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni di salute delle persone. Il nostro obiettivo resta quello di promuovere l’eccellenza, valorizzare le competenze e fare della Basilicata una regione sempre più attrattiva per pazienti e professionisti del settore“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.