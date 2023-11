Da giovedì, a Matera, la tre giorni di “Pane di comunità”

Da giovedì 23 novembre a sabato 25, Matera Città del pane ospiterà l’evento “Pane di comunità”, con convegni, tavole rotonde, mostre, laboratori, degustazioni, spettacoli teatrali e performance artistiche, che si terranno presso la sede del Museo nazionale all’ex ospedale San Rocco in via San Biagio. L’evento -si legge in una nota- “è realizzato dall’Amministrazione comunale di Matera, in collaborazione con “Officine delle idee” e “Il Cammino del pane”. Si inizia “giovedì alle ore 9.30 con i saluti del sindaco, Domenico Bennardi, e dell’assessore alle Attività produttive Lucia Gaudiano. A seguire il primo convegno moderato dal professor Giovanni Caserta, con: “Il pane in età romana: magazzini, fornai e panetterie” su cui relazionerà Francesco Martorella dell’Unibas; poi “Pane e condizione sociale nel Medioevo” con Alessandro Di Muro di Unibas; “Vicinati: etnografia di oggetti” con l’architetto Anna Maria Mauro del Museo nazionale – Matera; “Il pane nella contemporaneità e il rapporto con la tradizione” con Ferdinando Mirizzi di Unibas e “I pani cerimoniali nella tradizione materana” con Giovanni Caserta. Dalle ore 15.30 alle 18 si terrà l’Estemporanea “Disegniamo le forme del pane”, curata dai ragazzi del liceo artistico Statale “C. Levi” di Matera, coordinati da Daniela Madeddu, e “Opera pittorica eseguita dal vero” a cura dell’artista Stefano Durante. Alle ore 19 la degustazione “Sapore di pane”, a cura dei ristoratori e panificatori materani con ingresso libero presso il vicino hub di San Rocco. Alle ore 20.30 presso il teatro “Guerrieri” di piazza Vittorio Veneto si terrà la rappresentazione teatrale “Matera e Manzoni: il pane della tradizione, tra rivolte e altre storie”, a cura dell’associazione culturale “Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino”, con ingresso libero. Si riprende venerdì 24 alle ore 9.30 in via San Biagio, fino alle ore 11, con i laboratori di scenografia curati da Daniela Madeddu; poi laboratorio “Mani in pasta” a cura di Massimo Cifarelli; quindi da Massimo Casiello in via San Francesco da Paola Vecchio, per il laboratorio “Il timbro del pane”; in contemporanea “Ceramica d’Arte” in via Bruno Buozzi, con il laboratorio di ceramica a cura di Maria Bruna Festa. Alle ore 11 è prevista l’inaugurazione della mostra “Le forme del pane”, con disegni dei ragazzi del Liceo Artistico sezione architettura III D e V A ed esposizione dei disegni realizzati dai ragazzi del liceo artistico a cura del professor Francesco Farella e della professoressa Maria Onorina Panza della sezione Architettura con votazione popolare. Alle ore 17.30 performance itinerante “Corpo di pane” a cura di Donato Laborante, con sculture di Matteo Lucca e Domenico Festa e opere pittoriche di Marianna D’Aquino. Infine, alle ore 20.30 presso la galleria “Domusmad.art” in vico Fornaci Vecchie 41, l’inaugurazione della collettiva di Gener@Azioni “Le vie del pane”, che resterà aperta fino a domenica 3 dicembre ad ingresso libero. La giornata conclusiva di sabato 25 si aprirà alle ore 9.30 in via San Biagio, con il forum su “Il cammino del pane”, che inizierà alle ore 10. Un itinerario europeo e mediterraneo, universale, culturale e turistico. Dialogo tra le comunità e i popoli, panturismo, turismo di comunità ed esperienziale. Concluderà la tavola rotonda la firma del “Manifesto del Cammino del pane”. Infine, dalle ore 19 alle 21 in vico Fornaci Vecchie 41 (Sasso Barisano) doppio spettacolo di performance “Matrici un rito”, a cura di Alessandra Asuni con 18 posti limitati e prenotazione obbligatoria, chiamando al numero: 353.3950785. Repliche previste per domenica 26 novembre, sempre dalle ore 19 alle 21.” “Questo evento –dichiara il sindaco Bennardi– arriva dopo lo sforzo e impegno dell’Amministrazione a proclamarsi Città del pane, immaginando un percorso concreto di iniziative, relazioni e networking, in grado di elevare a livello nazionale e locale la consapevolezza del valore del pane di Matera come eccellenza gastronomica”.

