Hasta siempre Comandante! Bologna per il ”Che”

E la mostra inaugurata al museo civico di archeologico di Bologna ” Che Guevara. Tu Y todos” , aperta fino al 30 giugno 2025, è da non perdere. Aldilà se viviate nel mito di Ernesto ”Che” Guevara o vogliate capire cause, dinamiche ed effetti del pensiero e dell’azione rivoluzionaria della seconda metà del secolo passato , di come faccia ad andare avanti la piccola isola di Cuba nonostante l’embargo degli Stati Uniti. E, spingendoci oltre, su quel clima di guerra fredda tra Stati Uniti e Unione sovietica che portò sull’orlo della terza guerra mondiale. Tema di stretta attualità con il ritorno del presidente Donald Trump alla Casa Bianca, nonostante l’assalto dei suoi fedelissimi, che ha incrinato e non poco l’immagine della più grande democrazia mondiale. Oggi protesa verso un nuovo ordine, con un riavvicinamento alla Russia, tenendo a distanza la Cina, utilizzando l’Unione Europea priva di autonomia decisionale e tollerando conflitti da Gaza all’Ucraina che avrebbero dovuto portare alla pace. E allora il Che ( nato a Rosario (Argentina) e morto a La Higuera ( Bolivia) nel 1967) aldilà delle battaglie e delle rivoluzioni da esportare oltre Cuba, africa compresa, resta un esempio di lotta contro i ”più forti” e a difesa degli sfruttati, vittime di poteri economici e politici che non si fanno scrupoli di diritti e libertà. E il sud e il centro America, con la miriade di colpi di Stato, o golpe, usando un termine ispanico, sono stati e continuano a essere sulla graticola della zona d’influenza statunitense. Il resto lo vediamo oggi, dazi a parte. E allora, mostra da vedere. Sul sito del Museo di Bologna https://www.museidibologna.it/news/mostra-che-guevara-tu-y-todos/ sono riportati util informazioni per visitarla.

ECCOLE

La mostra è ideata e realizzata da Simmetrico Cultura ed è curata da Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Maria del Carmen Ariet Garcia e Camilo Guevara, figlio del Che, scomparso nel 2022, cui la mostra è dedicata. È arricchita da materiali dell’archivio del Centros de Estudios Che Guevara de L’Avana (Cuba) e presenta oltre 2.000 documenti inediti, tra lettere, diari, fotografie – molte delle quali scattate dallo stesso Che Guevara – e video. È inoltre accompagnata da una colonna sonora originale composta da Andrea Guerra, figlio di Tonino Guerra.

IL POST DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA DI MATERA

Al Museo Civico Archeologico di Bologna è in corso una eccezionale mostra dedicata al grande CHE GUEVARA. Uno degli elementi distintivi della mostra è stata la stretta collaborazione con il Centro Studi Che Guevara de l’Avana e il prezioso supporto di Aleida March, moglie di Che Guevara e del figlio Camilo Guevara, scomparso nel 2022. Una mostra molto attesa perché capace di raccontare quello che c’è dietro l’icona del rivoluzionario che ha combattuto a costo della propria vita le ingiustizie nel Sud del mondo e che rappresenta ancora la speranza di una vita dignitosa e di un riscatto dallo sfruttamento per tante persone in ogni luogo. ( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera) https://www.mostracheguevara.com/