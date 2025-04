Ping pong per la gente di Gaza. Matera Città della Pace il 13 aprile in piazza

Quanti con tanta ipocrisia si voltano dall’altra parte e non chiamano le cose come stanno sul massacro di civili, donne, bambini, persone fragili, in corso nella striscia di Gaza verso il popolo palestinese, illuso da una pace puntualmente violata finchè gli ultimi ostaggi israeliani non torneranno a casa, hanno una opportunità per riflettere su quella striscia di sangue senza fine. Ed è quella, accanto ai bollettini quotidiani che vengono da quel fronte di sofferenza, dell’iniziativa in programma il 13 aprile a Matera e in altre 130 località italiane. Si chiama ”100×100 Gaza” che lega sport e solidarietà, portando in piazza il tennis da tavolo noto come ”ping pong” che il 10 aprile del 1971 segno il disgelo tra Stati Uniti e Repubblica popolare cinese. Una sfida per tutti e un contributo per aiutare le popolazione di Gaza, che hanno bisogno di tutto: alimenti, cure, un tetto e soprattuto la pace. Nel comunicato che segue le indicazioni per partecipare e a degustare i sapori della cucina palestinese in alcuni ristoranti cittadini.



Il comunicato stampa

Matera città della pace per Gaza città del martirio

Non ha limiti di tempo e di crudeltà il genocidio in atto in Palestina ed a Gaza

da parte dell’esercito sionista proveniente da Israele.

L’alibi del 7 ottobre 2023 è utilizzato da Israele per espandere sempre più le sue

occupazioni razziste in Palestina oltre i confini stabiliti dalla Comunità

internazionale, dall’ONU.

Alcune associazioni di Matera hanno aderito alla campagna nazionale

100×100 GAZA che si svolgerà in 130 diverse località a partire dal 9 al 14 aprile.

Un torneo di ping pong in piazza V. Veneto domenica 13, dalle 10.00 alle 13.00,

aperto a piccoli e grandi con palline decorate

dietro un contributo destinato alla popolazione di Gaza.

Alcuni ristoranti materani offriranno dal 9 al 14 aprile le mitiche polpette di ceci

palestinesi, le falafel, con salse saporite.

Per la Palestina libera dall’occupazione, perché si fermi la strage,

e perché siano rispettati i confini stabiliti dall’ONU nel 1948.

La solidarietà non la ferma neanche il genocidio.

Facciamo volare le palline non le bombe.

Per partecipare la torneo di ping pong è opportuno iscriversi on-line al seguente link

https://forms.gle/ZQoJ7m5cpeZiCoHs6

o in piazza V. Veneto all’accettazione.

Il torneo si svolgerà secondo alcune semplici regole:

1) si gioca sempre in coppia, su quattro tavoli con un arbitro;

2) piccoli con/verso piccoli, grandi con/verso grandi;

3) ogni incontro dura 100 secondi secchi, un orologio porterà il tempo;

4) tutti gli incontri hanno inizio e fine contemporaneamente;

5) resta in gara la coppia vincente e incontra nuovi giocatori finché non perde;

6) la coppia perdente potrà giocare fino a tre volte,

7) non si vince niente; nessuno è più bravo, tutti sono bravi,

8) ad ogni giocatore sarà regalata una pallina con il logo 100×100 Gaza.

Per giocare i piccoli pagano 5€, i grandi 8€.

Tutto l’incasso sarà devoluto alla popolazione di Gaza.

I ristoranti materani che partecipano alla campagna di solidarietà

100×100 GAZA sono:

“Birreria 79” via Margherita

Ristorante “Il falco grillaio” via Ridola

Osteria “Malatesta” via san Biagio

“MOSTO” via Ridola.

Le Associazioni di Matera

Gruppo Volontari per l’Ambiente, Arci UISP, CSI Libertas, Non Una di Meno