Piaticci: Non ce l’ha fatta la piccola Sofia

“Con profondo dolore e d’intesa con la famiglia, comunichiamo che la piccola 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗜𝗮𝗻𝗻𝘂𝘇𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗖𝗶𝗰𝗶𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 ci ha lasciati stamattina.” Inizia così l’addolorato post del Sindaco di Pisticci Domenico Albano in cui comunica la triste notizia alla sua comunità che come “Un intero popolo si era mobilitato a sostegno della battaglia per la vita che la nostra giovanissima concittadina stava combattendo, per consentirle di avere accesso alle migliori cure mediche. Purtroppo l’esito non è stato quello che tutti speravamo.”

“In questo tragico momento -scrive il sindaco- ci stringiamo ai genitori Giovanni e Rosella e a tutti i familiari in un abbraccio affettuoso. Affidiamo Sofia al ricordo di tutti e alla preghiera dei credenti. Buon viaggio piccolo angelo!” A gennaio sempre il primo cittadino forniva notizie, in accordo con la famiglia, sull’andamento della difficile situazione della piccola: “Come è noto, Sofia necessita di un intervento medico da effettuare in Florida. Le cure e le questioni logistiche connesse richiederanno un impegno economico rilevante, che potrà essere sostenuto grazie alla generosità di tutti coloro che nei mesi scorsi hanno donato. Finora il quadro clinico ha imposto numerose analisi preliminari.

Ci auguriamo pertanto di avere quanto prima buone notizie. Per ora è importante sottolineare che la solidarietà della comunità pisticcese (e non solo) consentirà a Sofia di accedere alle migliori opportunità terapeutiche disponibili per le sue condizioni di salute. Come sindaco, insieme alla famiglia, rivolgo un sentito ringraziamento a tutta la comunità e a tutti coloro che hanno contribuito per il sostegno dimostrato. ” Le speranze erano tante. Purtroppo non è andata come sarebbe stato giusto andasse.

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